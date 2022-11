Sergio Dalma y Natalia Lacunza encabezan la agenda musical de este fin de semana en Granada

Se acerca el fin de semana y es momento de repasar todos los eventos musicales que se realizarán en la ciudad de Granada y en la provincia. Lo más destacado de la agenda musical de los próximos días será el concierto del cantante catalán Sergio Dalma y el de la artista navarra Natalia Lacunza. Sin embargo, la lista para los próximos días es muy extensa y llegarán géneros de todo tipo y grupos para todos los gustos.

El jueves 24 de noviembre hay varios conciertos en la ciudad granadina. Destaca la inauguración de la exposición de fotografías del cantante de rock paduleño José Antonio García (Sala Lemon Rock, 21:00 horas) o el concierto del grupo de música variada Elsa Bhör, en el Teatro La Chumbera a las 20:30 horas. Será también jornada de karaoke, pues la sala Rocknrolla ofrecerá uno a partir de las 22:00 horas, con canciones mundialmente conocidas. Además, será un día con una amplia variedad musical: cantautores como la catalana Kora (Taberna J&J, 22:00), rock de la mano del grupo Pelomino (Planta Baja, 22:00), música clásica gracias al Concierto de Música de Cámara (Auditorio Caja Rural, 20:00), reggae/ska con la música de Freekick (Café Pub Liberia, 22:00) o blues con el grupo Jack Arch (Carlota Braun, 22:30).

El fin de semana se abrirá el viernes con una gran cantidad de eventos musicales en Granada. El más destacado es el concierto de la artista navarra Natalia Lacunza, candidata a Eurovisión en 2019. Actuará en Industrial Copera a las 21:00 horas. Otros importantes son el concierto de la Orquesta Ciudad de Granada, en el Auditorio Manuel de Falla, a las 19:30 horas; el de la cantante de folk Lorena Álvarez, que estará en el Teatro La Chumbera a las 21:00 horas o la actuación del grupo italiano Mellow Mood en la Sala El Tren, a las 21:00 horas.

En Rocknrolla se podrá vivir también el viernes el concierto de reggae/ska de Doble Fondo + Desertores del Arao, a las 22:30 horas. Mientras, los que elijan Granada10, se encontrarán la actuación de jazz de Swing Machine, a las 21:00 horas.

Pero el cartel musical del viernes no se queda ahí. También estará el grupo de rock Del Gremio en Misifú, a las 22:30 horas; el controvertido artista de música urbana Romano Aspas en Planta Baja, a las 21:00 horas; las canciones de mestizaje de Chiki Lora en Taberna J&J, a las 21:00 horas, o los conciertos con ukelele del grupo Minds en Lemon Rock, a las 18:00 horas. Para los amantes de las versiones y los tributos, podrán acercarse a la sala Carlota Braun, donde actuará el grupo This is Color a las 22:30 horas. De este género, también actuará Elegante y Embustero en New Chicago, a las 23:30 horas, grupo que repetirá el sábado en la Sala Premier. Fuera de Granada, en Cozvíjar, estará la música de blues de Fernando Beiztegui y The Hammond Loves en la Casa de la Cultura, a las 20:30 horas.

El sábado 26 de noviembre será el día más cargado de conciertos en Granada y la provincia. Los principales eventos serán el de Soleá Morente en el Auditorio Manuel de Falla, a las 20:30 horas; la banda de metal Hora Zulú, en Industrial Copera, a las 21:00 horas, o el Niño del Albayzín, que actuará en el Parque de la Estación de Otura a las 21:00 horas. Además, habrá una gran variedad de géneros como el hip-hop de Blake en Sala El Tren, 20:00 horas; el rock de The 59 Sound con Pesadilla Electrónica en Rocknrolla, a las 22:00 horas, o el pop/rock indie de The 59 Sound con Bum Motion Club en Lemon Rock, a las 21:30 horas. Mientras, habrá varios conciertos de fusión de géneros: Sambaycín en Boogaclub, a las 22:00 horas; Oh My Rita! con Cristosaurio en Planta Baja, a las 21:00 horas, o la granadina Lara Bello en Beas de Granada, en la Casa de la Cultura, a las 20:00 horas.

Los apasionados del flamenco tendrán el sábado dos citas. Una a las 19:00 horas con el concierto de Juan Pinilla y David Caro, en la Taberna J&J. La otra será a las 21:00 horas en el Teatro la Chumbera con 'Espectáculo Flamenco' en memoria del cantaor Antonio Gómez. Los que prefieran el jazz, podrá escuchar a los artistas Vincent Herring y Joe Magnarelli en el Centro Cultural Medina Elvira, a las 20:00 horas.

El fin de semana se cerrará por todo lo alto con el concierto de Sergio Dalma y su nuevo álbum 'Alegría' en el Palacio de Congresos, a las 20:00 horas. Las entradas para ver cantar al artista catalán cuestan entre 44 y 55 euros, según la zona. Además de este concierto, Electric Hendrix Band estará en el Lemon Rock, a las 17:30 horas.