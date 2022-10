Seguros de decesos: ¿salen a cuenta?

Los seguros de decesos son una opción interesante para costear los servicios funerarios. De hecho, tres de cada cuatro entierros se pagan con un seguro, como ha comprobado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en su último estudio sobre el coste de los servicios funerarios. Sin embargo, "a la larga se puede acabar pagando el triple de lo que costaría el entierro", según la OCU, que apunta que muchos usuarios que se enfrentan al fallecimiento de un familiar "no tienen forma de saber si se dispone de esta póliza, porque no hay un registro público que informe de ello". Por tanto, la OCU pide " que los seguros de decesos se incluyan en el Registro de contratos de seguros con cobertura de fallecimiento".

Los seguros de decesos asisten y cubren la mayoría de los gastos de los servicios funerarios. Cuando se contrata un seguro de decesos se paga una cantidad de dinero "para garantizar una suma que, llegada la fecha de su fallecimiento, el seguro empleará en dejar resuelto el sepelio y otras operaciones que pueden ser necesarias antes y después, como trasladar el cuerpo desde un lugar distante o hacer una parte del papeleo propio de la herencia".

Los seguros de decesos son bastante habituales entre las familias españolas. Según la Unión Española de Entidades Aseguradoras (UNESPA), el 47% de la población tiene contratado un seguro de decesos, y son el cuarto tipo de seguros de no vida por importe, solo detrás de los seguros del automóvil, los seguros de asistencia sanitaria y los de multirriesgo del hogar, según el último informe de Seguros y Fondos de Pensiones de la Dirección General de Seguros. Por otro lado, una encuesta de OCU sobre seguros reveló que un 72% de los fallecidos contaban con una de estas pólizas y que, en general, la mayoría de los familiares se mostraron muy satisfechos con los servicios prestados. Sin embargo, los estudios comparativos de la OCU revelan que, con un seguro de decesos, a la larga, se acaba pagando más del doble o el triple de lo que cuesta el servicio funerario.

Un análisis comparativo realizado por la OCU sobre los precios y servicios de 50 seguros de decesos revela que solo cuatro de las 50 pólizas analizadas cobran un importe similar al que pagaría un particular por un entierro sencillo. Y tres de ellas son de prima única, esto es, que al contratar la póliza se paga de golpe una única prima, cuyo capital se va actualizando cada año. En resumen, la OCU indica que los seguros de decesos son una opción cara y, en general, no compensa contratar uno de ellos.

"Si el objetivo es evitar trámites y malos tragos a tu familia, debes saber que los mismos servicios que procura el seguro pueden contratarse sobre la marcha llamando a las funerarias que trabajan con los seguros y ellas se ocupan del sepelio y de gestionar los traslados, incluso desde el extranjero. Si lo que te preocupa es el dinero que tendrán que desembolsar y quieres evitar que tu familia tenga que correr con estos gastos, hay otras opciones, como reservar un dinero en el banco destinado a pagar los gastos del sepelio o contratar un seguro de vida. Si quieres tener cubierto cualquier imprevisto, es cierto que los seguros de decesos incluyen algunas garantías complementarias: las coberturas secundarias más interesantes del seguro de decesos son la de traslados y la de asistencia sanitaria en el extranjero, pero puede que algún otro seguro que tengas ya cubra en parte esos gastos", señalan desde la OCU.

También la OCU indica que si hace tiempo que se tiene contratado un seguro de decesos y se cree que la esperanza de vida puede ser corta, interesará mantenerlo, ya que esa persona ya habrá pagado un porcentaje muy alto del total de la prima. Pero, en caso de que tenga contratado desde hace poco tiempo un seguro de primas periódicas y quiera mantener este tipo de póliza, la OCU recomienda plantearse cambiar a una compañía más barata, pero no anular el primero hasta confirmar que le acogen en el nuevo, sin limitaciones por estado de salud, etc.

La OCU recuerda que quien disponga de un seguro de decesos debe informar a su entorno, familiares o amigos... Porque si no lo hace, estos no tienen forma de saberlo. "Hemos comprobado que no hay un registro público que informe de la existencia de los seguros de decesos, pues el Registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento solo incluye los seguros de vida y los seguros de accidente. Desde OCU denunciamos esto, al tiempo que solicitamos al Ministerio de Justicia y a la Dirección General de Seguros la inclusión de los seguros de decesos en el Registro de contratos de seguros con cobertura de fallecimiento -que ahora solo incluye seguros de vida y de accidente-, para que los beneficiarios puedan comprobar su existencia y reclamar a la entidad la prestación derivada del contrato. Muchos usuarios los contratan sin más objetivo que ahorrar a su entorno cercano el gasto del sepelio, pero si sus deudos ignoran la existencia de la póliza, no podrán utilizarla", añade la OCU.