Segundo test para apuntalar las bases del nuevo Covirán Granada

Los días siguen pasando y el Covirán Granada ya tiene ante sí su segunda prueba del verano. Tras el triunfo por la mínima ante Unicaja el pasado fin de semana, los rojinegros viajan hasta Calatayud para medirse al Casademont Zaragoza, encuentro que, esta vez sí, será a puerta abierta y podrá verse a través de Arangón TV, a partir de las 18:45 horas.

Los resultados ahora mismo son lo de menos, ya lo dijo Pablo Pin hace unos días, la clave en estos momentos serán las sensaciones y las ideas que se plasmen sobre la pista que, de momento, parecen ir por buen camino. El técnico rojinegro reconoció el pasado martes ante los medios de comunicación que “las sensaciones fueron buenas ante Unicaja”, especialmente, por el bloque de jugadores del curso anterior. “Se nota que tenemos muchos jugadores del año pasado y que tienen los mecanismos ya aprendidos, pero sobre todo fue un partido para que los jugadores que vienen de LEB vean que jugando a su máximo nivel pueden competir”.

El camino es largo y aun quedan muchos detalles por pulir, en especial y como no podía ser de otra forma, en el rebote. Pablo Pin señala que “no lo hicimos mal el otro día, pero hay que seguir mejorando defensivamente, sobre todo en el rebote”, objetivo que será prioritario para el segundo encuentro de la pretemporada. Del mismo modo, en el plano ofensivo, el equipo mostró una buena versión de cara al aro, según el técnico, sin embargo, “metimos muchos puntos, pero por inercia. Cuando tienes ocho jugadores que repiten, de ellos seis que juegan, hay muchos mecanismos que ya los tienes, aun así hubo momentos en los que vi un poco de desorden. En la ACB hay que cuidar hasta el más mínimo detalle y ahí es donde tenemos que incidir”.

Para seguir dando pasos en lo que a la confección del juego se refiere de cara a la temporada, el entrenador granadino tiene a su disposición a once de los doce jugadores que conforman la plantilla rojinegra este año, aunque hay dos que pueden ser duda para el encuentro ante Casademont Zaragoza. Ramón Vilá no disputó el partido ante Unicaja por unas molestias en el cuádriceps, motivo por el cual el cuerpo técnico ha decidido darle unos días de descanso, “para que no se convierta en una posible lesión de gravedad”. El técnico apuntó que se preveía que Vila se incorporase a los entrenamientos "al final de esta semana o principios de la que viene”, pero finalmente el club ha confirmado que no jugará el encuentro ante Casademont Zaragoza. Tampoco lo harán Petit Niang, que sufrió un golpe en su tobillo izquierdo durante el entrenamiento del pasado martes, un percance que le hizo abandonar el Veleta cojeando, ni Lluís Costa que sufre una fractura en un hueso de su mano derecha y estará de baja unas dos semanas.

Con quien sí podrá contar será con el recién llegado Alex Renfroe. El base estadounidense con pasaporte bosnio aterrizó el Granada el pasado sábado y ya ha completado su primera semana a las órdenes de Pablo Pin. El propio jugador reconoció que se ha sentido muy cómodo en estos primeros entrenamientos con el equipo y que la química que muestran sus compañeros entre ellos es algo que le ha gustado mucho. A nivel físico confesó estar algo cansado, factor que el propio Pin apuntó en sus declaraciones.

“Renfroe tiene que mejorar físicamente, cuando él llegó, el equipo ya llevaba dos semanas trabajando al máximo nivel. Le estamos quitando algunas partes de los entrenamientos para cuidarlo a nivel físico ya que aun tiene que adaptarse al nivel del equipo. Aun así, es un jugador con muchísima calidad, se nota que sabe de esto y que tiene un gran conocimiento del juego”.

A esa rotación a la que ya se ha incorporado Renfroe hay que sumar la participación de Noah Starkey quien, además de ayudar en los entrenamientos también podrá jugar algunos minutos durante los amistosos de pretemporada. Sobrevolaba la opción de que el estadounidense acabase formando parte del roster de los rojinegros, pero Pablo Pin negó esta posibilidad. “Noah ha tenido ofertas de parte de varios clubes, pero ninguna le ha convencido. Estará aquí hasta que llegue Cristiano y si ficha por algún equipo pues se irá. Participará en los partidos como si fuese uno más, pero no será nuestro jugador número 13”.

Para el encuentro ante Casademont Zaragoza, Pin aun no tendrá a su disposición a Cristiano Felicio. El brasileño disputa la Copa América y se incorporará a los entrenamientos del conjunto rojinegro una vez acabe su participación con su selección. Mientras tanto, el pívot se mantiene al día de lo que ocurre en Granada. “Le vamos mandando vídeos de las situaciones de juego e ideas que vamos trabajando. Yo voy hablando con él para que, aunque no esté aquí, se vaya sintiendo parte del equipo y para que cuando llegue su adaptación sea lo más rápida posible”.

Plantilla completa a falta de un 'killer'

La plantilla del Covirán Granada ya está cerrada, de eso no hay duda. Dejan Todorovic, Luke Maye, Alex Renfroe y Cristiano Felicio son los fichajes del verano, pero para Pablo Pin aun falta algo, se necesita un killer, un anotador nato. El técnico granadino asegura que está contento por cómo ha quedado la plantilla, “me gusta jugar con dos bases y podemos seguir con esa táctica como el año pasado hacíamos con Lluís y Christian, pero nos falta un killer”.

La posibilidad de seguir buscando en el mercado e incorporar una ficha número 13 es muy remota, por no decir imposible. Buscar un refuerzo más tendrá que aplazarse al mercado de invierno, siempre y cuando las condiciones económicas del club lo permitan. Mientras tanto, hay que tirar de otras cualidades como son el conocimiento del juego y de la liga, algo que Pablo Pin valora especialmente en este año de estreno en la ACB.

Por otro lado, el técnico cree que podrá compensar esa falta de un anotador en potencia con la rotación de varios jugadores como “Thomas Bropleh que hizo muy buenos números ante Unicaja, Dejan que aun tiene que terminar de encontrarse cómodo en su rol o Christian que también nos puede dar muy buenos minutos”.