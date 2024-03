'Salud a todo Twitch' tratará sobre las mujeres y las enfermedades cardiovasculares

'Salud a todo Twitch' tratará este miércoles sobre las mujeres y las enfermedades cardiovasculares. El programa presentado por Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, se emitirá a partir de las 20:00 horas en el canal de Twitch de GranadaDigital y también en el canal de YouTube y en Facebook Live. En el programa participarán varias profesionales para abordar cómo envejecen las mujeres o cómo se encuentran tras sufrir un infarto, entre otros asuntos.

Joan Carles March charlará con María Rosa Oña, ginecóloga de Hospital de Valme. También con Sara Ballesteros, cardióloga del Hospital de Valme y presidenta del grupo de trabajo de mujer y corazón de la Sociedad Andaluza de Cardiología (SAC).

En 'Salud a todo Twitch' también intervendrán Lola Mesa, presidenta de la Sociedad Andaluza de Cardiología y cardióloga del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y Fátima Esteban, cardióloga en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y secretaria del grupo de trabajo de cardiología y mujer de la SAC.

Los hombres y las mujeres no enferman igual. Las mujeres, tras un infarto, remodelan el corazón de forma diferente a los hombres y tienen más riesgo de ictus pasados los 50 años. Tampoco envejecen de la misma forma. Tienen una fisiología diferente y su enfermedad y sus tratamientos deberían enfrentarse desde una perspectiva distinta. Pero en la mayoría de los casos, no es así. Todo esto será abordado en 'Salud a todo Twitch'.

En el programa también se hablará del sesgo de género en la atención sanitaria, que se evidencia gracias a un estudio publicado a principios de los años 90 en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine. Se demostró que, en el caso del infarto, se hace un menor esfuerzo diagnóstico y terapéutico en mujeres que en hombres. El problema principal es que las mujeres y los hombres lo cursan de manera diferente. Los hombres sufren el infarto de libro o de película, con dolor precordial, irradiación al brazo izquierdo, pero en las mujeres es mucho más inespecífico. Además, cuando el médico se da cuenta de que puede ser un infarto, a pesar de los diferentes síntomas, los resultados del electrocardiograma también son diferentes entre los dos sexos. Eso provoca confusión hasta en los propios especialistas.

Las consecuencias de los sesgos de género en medicina son que las mujeres son peor diagnosticadas en al menos 700 patologías. La falta de perspectiva de género hace que las mujeres tengan un menor acceso a una atención sanitaria de calidad y una mayor tasa de letalidad hospitalaria cuando ingresan, como ocurre con los casos de infarto de miocardio.

¿Por qué las mujeres acuden menos a consulta y minimizan sus síntomas? Se sabe que el 50% de las mujeres acude al médico cuando sus síntomas ya son graves. Y esto es porque exigen menos o porque minimizan los síntomas. Las mujeres no van al médico, aunque sufran patologías graves. Ante un mismo síntoma, a ellas les recetan un analgésico y a ellos los derivan a un especialista. Sobre todo esto también se hablará en el programa 'Salud a todo Twitch'.