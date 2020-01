La sala Rocknrolla programa para enero las actuaciones de Arizona y Terco

La sala Rocknrolla de Granada continúa con su programación de rock atemporal, alejado de modas y refractario a géneros como el reggaeton. El club de la calle Gran Capitán ha cerrado para este mes de enero dos conciertos ciertamente interesantes. En orden cronológico, Arizona y Terco, estos últimos precedidos en el escenario por Young.

Arizona actúa el sábado 18 de enero a las diez y media de la noche. Se trata de una banda granadina que se dedica fundamentalmente a recrear temas ajenos que abarcan desde la década de los sesenta hasta la actualidad. El cuarteto aporta veteranía, tablas y buen gusto musical.

Por su parte, Terco se pasará por la sala granadina para presentar su flamante MiniLP Del amor y otros demonios, un disco en el que la banda ofrece «letras reflexivas, guitarras afiladas y una base con pegada y con mucho nervio». La actuación será el día 24 de enero a las 21,30 e irá precedida por el set de otra formación, llamada Young.

Además, a lo largo del mes Rocknrolla continúa con sus sesiones de pinchadiscos (como César Mekanik o Paco Burgos) y las jornadas de ‘We hate reggaeton’, expresión que no necesita ser traducida. Los aficionados al rock and roll de toda la vida ya lo saben, pero para los que no, la recomendación está clara: pasarse por allí es una garantía de éxito.