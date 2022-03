Robert Moreno: "Cada golpe que recibimos nos une más"

Análisis del partido: "Enfado, frustración, incredulidad. Muchas sensaciones negativas. En la primera parte nos hemos merecido más, pero en la segunda parte que nos marquen dos goles a balón parado, en jugadas que hemos entrenado. En el segundo he visto un bloqueo claro, de esos que a principio de temporada se dijeron que se iban a pitar, pero si luego el VAR lo ha revisado y no ha visto nada sería yo que tendría la vista nublada por el enfado. La crueldad de meter el 2-1 y que al momento nos piten un penalti que... ahora mismo no prefiero valorar. El árbitro y el VAR lo han visto clarísimo. Pues nada, lo será".

Continuidad: "No voy a responder a eso".

Enfado con los árbitros: "En ningún momento he dicho que haya sido una vergüenza la actuación de los árbitros. Venimos de perder cinco partidos y empatar uno, si quieres estoy dando saltos de alegría en el banquillo. Es normal que un entrenador esté sufriendo. Si sonrío también dirán que cómo me tomo las cosas. Creo que se puede entender la frustración de un entrenador con una racha así".

Muchas protestas y tensión: "Es un vestuario que está deseoso de ganar partidos y no lo hace. Poco más te puedo decir. No creo que hayamos protestado desde el principio. Cada uno defiende sus intereses. El vestuario está unido y después de hoy, más. Cada golpe nos une más. Nos han pitado muchos penaltis, nos han expulsado jugadores y hemos fallado muchas ocasiones. Pero al equipo hoy lo he visto bien. Aun así estamos frustrados".