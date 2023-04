El isquiosural derecho vuelve a frenar a Ricard Sánchez

Ya hay parte médico de Ricard Sánchez que indica que sufre una lesión fibrilar en el isquiosural derecho. Unas molestias que no son nuevas para el futbolista de Sant Jaume dels Domenys que, precisamente, fueron las que le apartaran de la dinámica del equipo allá por el mes de febrero.

El Granada CF ya ha emitido el parte médico de Ricard Sánchez. Lo hacía en la mañana del lunes, tan sólo dos días después de que el lateral se cayera de la lista de convocados para La Romareda y que confirma que el '30' sufre una lesión en la misma zona que ya le mantuviera en el 'dique seco'. Otra vez ese isquiosural derecho que le hiciera abandonar de forma prematura el encuentro en casa ante el Tenerife de la jornada 27 y le obligara a estar fuera del equipo durante las tres siguientes jornadas ante Huesca, Málaga y Burgos hasta su reaparición frente a la Ponferradina.

Nueva lesión, pero una que ya resulta familiar al lateral diestro del Granada CF. Ricard no podrá estar disponible para Paco López en los próximos enfrentamientos, si bien no se especifica el tiempo que este nuevo contratiempo alejará de los terrenos de juego al defensor catalán. Ya en la última derrota ante el Zaragoza no pudo estar a disposición del técnico valenciano que alineó a Quini, su recambio habitual.

De esta forma, Paco López pierde una vez más a Ricard tras un regreso por todo lo alto del lateral de su lesión previa. Sobre todo, capital fue su aportación en la victoria por 1-2 en el Carlos Belmonte donde el '30' firmó un tanto y una asistencia, siendo junto a Uzuni el gran destacado del encuentro. Habrá que ver cuántos enfrentamientos se pierde en esta ocasión el catalán en el momento más importante de la temporada con sólo siete partidos por disputarse y nada más y nada menos que un ascenso en juego.