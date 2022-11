Reunión entre Junta y Ayuntamiento de Motril para agilizar proyectos en la ciudad

El delegado del Gobierno, Antonio Granados, junto a los delegados territoriales de Fomento, Hacienda, Turismo y Medio Ambiente, han mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Motril junto a su alcaldesa, Luisa García Chamorro, concejales de gobierno y técnicos de distintas áreas para agilizar los trámites administrativos de proyectos fundamentales para el desarrollo de esta ciudad, entre ellos el centro de ocio de la Azucarera (Alcoholera) o el desbloqueo de polígono del Puerto PUE-1 o actuaciones de desarrollo en Playa Granada, entre otros.

Según Granados, en esta reunión de trabajo "se ha buscado en todo momento es la agilización administrativa y sobre todo la celeridad entre ambas administraciones para el desarrollo de estos grandes proyectos", señalando una actuación fundamental para hacer realidad un polo logístico y de desarrollo en el Puerto de Motril, "algo que lleva más de 15 años en un cajón" y en lo que trabaja AVRA, cuyo director también ha participado en la reunión, junto al Ayuntamiento de Motril.

Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro agradeció la predisposición de la Junta y sintonía entre el equipo de Gobierno y el actual equipo de la Junta "frente a otras que pasan de puntillas" con los proyectos de Motril de los que aseguró contar con el apoyo del Gobierno de Juanma Moreno "proyectos que van a ser determinantes para el presente y futuro de Motril", refiriéndose al centro de ocio de la Alcoholera, obras en el centro histórico, el desbloqueo de la ampliación de suelo cultivable, o del polígono industrial del Puerto.

Un punto controvertido es la revisión de la normativa del Suelo No Urbanizable de Motril tras más de ocho años de tramitación del expediente y con la aprobación de la nueva Ley Lista a fin de plantear el desarrollo de los dos objetivos prioritarios por los que se inició esta revisión: la ampliación de las zonas cultivables en general y las de posible implantación de invernaderos en particular; así como flexibilizar la normativa para permitir las construcciones necesarias asociadas a la agricultura que el actual PGOU de Motril no permite.

Respecto a la innovación del PGOU en el sector SUS MOT 8, es un sector "estratégico" para la ciudad de Motril por la implantación de uso hotelero y comercial, y por la obtención a través de su desarrollo de fundamentales sistemas generales como son la prolongación de la Ronda Sur, la ampliación del Parque de los Pueblos de América o la obtención de suelos dotacionales. El expediente se encuentra en fase de verificación, tras lo cual serán pertinentes la resolución ambiental y el dictamen del Consejo Consultivo, previos a la aprobación definitiva por el pleno del Ayuntamiento de Motril.

El plan parcial que permitiría la ampliación del polígono industrial del Puerto de Motril está siendo supervisado muy de cerca por la propia consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y el Ayuntamiento motrileño, ya que la innovación de este suelo permitirá adaptarse a la demanda actual del sector, reducir costes e implantar edificios más versátiles que admitan un amplio abanico de actividades, siendo el industrial el prioritario.

Por otro lado, la innovación en la zona conocida como la Alcoholera, dentro del espacio libre del Parque de los Pueblos de América, tiene por objeto redefinir los equipamientos previstos desde el PGOU, de tal forma que permita dar cabida a un equipamiento polivalente capaz de albergar salas de cine, exposición, ensayo, así como los servicios complementarios para ocio y restauración. El Ayuntamiento de Motril ha resaltado la importancia de este equipamiento para la ciudad y el hecho de que cuenta con impulso privado para esta significativa inversión.