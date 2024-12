El 2024 llega a su fin y tras hacer un extenso repaso por todas las parcelas de la sociedad y la actualidad granadina es momento de echar la vista atrás por última vez para recordar las imágenes más importantes que ha dejado este año. Desde conciertos, despedidas y nuevos líderes musicales, pasando por un deporte granadino una vez más dividido en dos realidades demasiado distanciadas, y una política que deja futuros y esperanzadores acuerdos para una Granada que ya sueña con los Premios Goya.

El campo estalla

El 2024 arrancó entre protestas. Los agricultores dijeron basta a una situación insostenible para su sector. Las calles de la ciudad se plagaron de tractores, quejas y productos arrojados a la calzada en señal de protesta por la "competencia desleal" y la "excesiva burocracia" para unos agricultores cada vez más ahogados por "los acuerdos preferenciales con Marruecos y otros países".

La lluvia también quiso procesionar

La Semana Santa de este 2024 será recordada como una de las más lluviosas. La climatología adversa protagonizó una Semana de Pasión transformada en lágrimas y pesar por no poder cumplir con las estaciones de penitencia. Partes del tiempo, esperas eternas y, finalmente, la frase más repetida en aquellas fechas: 'No salimos'. Algunos se atrevieron a plantarle cara al cielo arriesgando hasta el último segundo para procesionar por las calles de Granada, pero cuando la lluvia optó por hacer acto de presencia la alegría desbordada al cruzar las puertas del templo se convirtieron en carreras y, nuevamente, tristeza por no poder cumplir con la promesa realizada.

Alegría en baloncesto granadino...

En deportes, las dos caras de una misma moneda volvieron a hacerse presentes en los dos grandes equipos de la ciudad. El Covirán Granada firmó otro año de sufrimiento y de lucha incansable por conseguir una segunda permanencia 'in extremis' que les permitió, no solo vivir otra noche histórica en el Palacio de Deportes, sino también prolongar un año más un sueño de la ACB que seguirá siendo la gran meta a conseguir para el año que entra.

... y tristeza en el campo vecino

En la cara 'B' se encuentra el Granada CF. Tras volver a la Primera División, las idas y venidas del club rojiblanco tanto sobre el césped como en la dirección del banquillo llevó a los granadinos de vuelta a los infiernos. El descenso se consumó sin oportunidad de réplica o de lucha por parte de un Granada CF que peleará este 2025 por retomar el lugar que merece en LaLiga y, en caso de conseguirlo, por evitar repetir errores ya conocidos, mientras la venta del club sigue pululando por la entidad rojiblanca.

María Pérez, el orgullo de Granada

Más allá de los deportes 'mayoritarios', todo el honor y la gloria recaen sobre una histórica María Pérez. Su doble medalla en los Juegos Olímpicos de París elevan a la de Orce a ser la mejor deportista granadina del año. La medalla de plata en los 20 kilómetros marcha y el oro en los relevos mixtos son un hito que difícilmente se podrá repetir en un corto plazo y que suponen el mayor orgullo de la provincia en este año que ya termina.

Eterno Miguel Ríos

El 2024 dice adiós, pero quien no se despide de los escenarios es el inagotable Miguel Ríos. El cantante celebró sus 80 años con un concierto inolvidable en la Plaza de Toros de Granada. Bandas tan emblemáticas del panorama local como Los Ángeles, 09, Lagartija Nick y Niños Mutantes se unieron al rockero granadino para rendir homenaje a toda una vida dedicada a la música. El Granada All Star impregnó la ciudad de música, recuerdos y momentos inolvidables y difícilmente superables.

Un adiós plagado de agradecimientos y nostalgia

Quienes sí dijeron adiós en este año que ya entona su última nota fue Niños Mutantes. Una despedida en cuatro actos que sirvió para dar las gracias al grupo sus tres décadas de pasión por la música. Andrés López, Nani Castañeda, Juan Alberto Martínez y Miguel Haro dejan tras de sí una familia que no lloró su pérdida, sino que supo disfrutar de una última reunión plagada alegría y disfrute, unas sensaciones y emociones que se recordarán mientras su música siga sonando en los corazones

Nuevos ídolos

Quien sí seguirá sobre los escenarios por mucho tiempo, o al menos eso se espera, será Saiko. El artista granadino ha sido uno de los nombres propios de este 2024. No solo por su imparable camino hacia el éxito, sino sobre todo por su implicación con la ciudad. Saiko reunió a miles de seguidores en el Nuevo Los Cármenes en un doble concierto en el Nuevo Los Cármenes, un auténtico hito ya que el estadio acumulaba ya demasiados años sin albergar espectáculos de este calibre. A sus increíbles shows se une la apuesta del armillero por el deporte de la ciudad siendo el patrocinador principal de Granada CF y también patrocinador del Covirán Granada.

Granada y los Goya ansían el 2025

Se espera ya con cierta impaciencia el 2025 por todo lo que traerá consigo. Entre los eventos más destacados del próximo año estará la celebración de los Premios Goya en Granada, un evento que en este 2024 ya ha dejado momentos para el recuerdo. Desde la visita de Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia del Cine, a la ciudad para dar el pistoletazo de salida a todas las actividades que rodean a la ceremonia, hasta el anuncio de los nominados desde el Carmen de la Victoria o la muestra de imágenes de los Goya que ya puede disfrutarse en la Avenida de la Constitución.

Una DANA que nunca debió ser noticia

Entre las noticias o sucesos que a nadie le gustaría contar, la DANA que asoló Valencia y, sobre todo, sus devastadoras consecuencias quedan como el hecho más trágico del año. Entre el barro y la desolación de ver toda una vida arruinada, la solidaridad se abrió paso para aportar algo de luz entre tanta tristeza. Granada y los granadinos se volcaron con los afectados, no solo con la donación de alimentos o productos de primera necesidad, sino también con la fuerza de sus propias manos para devolver la normalidad a los municipios afectados como bien se puede apreciar en la siguiente imagen.

El fuego sigue arrasando la provincia

Desgraciadamente, los incendios forestales volvieron a ser noticia en este año que ya termina. Este pasado verano, concretamente en el mes de agosto, Almuñécar vivió días sumamente complicados por un incendio en Peña Escrita que acabó calcinando unas 590 hectáreas. Las llamas tomaron tal magnitud que el Infoca tuvo que destinar 170 efectivos terrestres y 16 medios aéreos para acabar con este incendio forestal, el de mayor gravedad en la provincia este 2024.

Puerta abierta al soterramiento

En el ámbito político, uno de los momentos claves de este 2024 fue la visita del ministro de Transportes a Granada. Óscar Puente acudió a la ciudad de la Alhambra para el primer gran paso hacia una ansiada solución para la "situación ferroviaria" de la ciudad. El encuentro entre Puente, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo y la consejera de Fomento, Rocío Díaz, supuso un momento clave para la consecución de una reclamación histórica de la sociedad granadina: la integración del ferrocarril en la ciudad.