Los agricultores defienden la calidad de sus productos en una tractorada serena

La tractorada de este viernes en Granada se ha saldado sin sobresaltos. La marcha compuesta por 100 vehículos ha transcurrido de forma pacífica en una jornada en la que la "competencia desleal" y la "excesiva burocracia" han copado buena parte de las reivindicaciones. Los productores, que se han mostrado especialmente duros con la clase política, han sido arropados por ciudadanos durante su recorrido por la capital. Los alimentos han sido protagonistas con dos tiradas de alimentos y dos puntos de entrega, uno de ellos en la explanada del Palacio de Congresos como colofón a la manifestación. Las organizaciones han insistido en que deben "seguir en la calle" ante las dificultades para "ser un sector económicamente viable”.

Los tractores han partido a las 08:30 horas desde la rotonda del timbre para llegar a la calle Joaquina Eguaras, su punto de partida en la marcha. Los vehículos que encabezaban la caravana han llegado sobre las 09:00 horas, pero el resto han tardado más de lo previsto, motivo por el que el recorrido ha comenzado con unos 50 minutos de retraso. Previamente, los representantes de las organizaciones convocantes han realizado declaraciones. Miguel Monferrer, secretario provincial de COAG Granada, ha dejado claro que “no nos valen buenas palabras”.

Manuel del Pino, secretario general de Asaja, ha señalado que “no nos dejan ser un sector económicamente viable”. Asimismo, ha lamentado que el ministro de Agricultura, Luis Planas haya ofrecido "migajas" en las negociaciones. El portavoz ha recalcado que esta situación "es un problema de toda la sociedad" y ha mostrado su preocupación por "garantizar un consumo de alimentos en calidad y cantidad". Además de hablar sobre burocracia y competencia, el representante ha reclamado medidas para paliar los sobrecostes de producción e "infraestructuras hidráulicas y un plan nacional sin localismos ni dependencias de ningún partido".

"Estamos perdiendo la ilusión"

Agricultores y ganaderos de numerosos puntos de la provincia han acudido este viernes a la capital para alzar la voz. Gonzalo, un productor de 32 años de Fuente Vaqueros, fue tachado de "loco" cuando hace cuatro años decidió dedicarse a la agricultura. El joven, graduado en Ciencias Ambientales, tomó este camino laboral a pesar de ser conocedor de su dureza. Gonzalo pide que "a los productores de fuera se les exija lo mismo" y recalca que la inversión en el campo crece en España, pero los agricultores descienden, lo que muestra el impacto de los "grandes grupos de inversión".

Rubén, paisano de Gonzalo, también conoce muy bien la realidad del sector primario a sus 43 años: "la gente joven ve que las casas van a trancas y barrancas y deciden dedicarse a otra cosa". "Yo no he podido programarme unas vacaciones en mi vida", detalla. Rubén pide que el gasoil agrícola sea subvencionado porque "el tractor sólo se coge para trabajar". Además, critica el trato recibido en algunas protestas celebradas en las últimas semanas, pues hace hincapié en la dificultades que sufren él y sus compañeros para apoyar el calendario de protestas.

Otros manifestantes que han atendido el micrófono de GranadaDigital han lamentado que "estamos perdiendo la ilusión". La Agenda 2030 o la falta de ayudas son algunos de sus quebraderos de cabeza. "El problema, si no hay solución, lo vamos a ver a la larga. Esto está afectando al bolsillo. No vamos a pasar hambre, pero si penurias", incide un hombre llamado Salvador. Por otro lado, Lorenzo, procedente de la localidad de Gualchos, ha denunciado la "entrada de hortalizas sin ningún control sanitario" procedentes del extranjero. "No se puede competir con un brazo atado a la espalda con gente que tiene los mismos derechos, pero menos obligaciones", asevera.

Doble tirada de alimentos

El único momento de tensión en la jornada se ha vivido frente a la Delegación Territorial de Educación en Granada. Parte de la cabeza de la manifestación se ha dispuesto a tirar frutos en forma de protesta, momento en el que un efectivo de la Policía Local se ha dirigido a uno de ellos para indicarle que no abriera la parte trasera del camión. Finalmente, la tirada se ha efectuado sobre las 11:10 horas. Poco después, se ha realizado un arrojo mayor frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno en Granada. Pepinos, cherris y tierra han formado una base para apoyar un cartel con los mensajes 'Gobierno de mierda' y 'mierda para el Gobierno'. Una turista ha quedado tan impactada con la escena que se ha echado una foto para quedarse con un recuerdo distinto de su visita a Granada.

Los mensajes contra la clase política han estado acompañados de otras consignas como 'el campo no se rinde' o 'sólo queremos vivir de nuestro trabajo'. Al final de la avenida, se ha realizado un primer reparto para ciudadanos con naranjas, limones y tomates. Tras su salida de Gran Vía, la tractorada ha acelerado el paso para intentar llegar en hora al Palacio de Congresos.

Finalmente, la cabeza de la manifestación ha llegado a la explanada de Congresos pasadas las 13:00 horas para comenzar con el reparto de productos a personas que esperaban en el lugar ataviadas con bolsas y carros de la compra. En total, se han dado unas cinco toneladas. Durante la distribución, los tractores han llegado también al Palacio de Congresos para su posterior regreso a sus puntos de origen.

"Nuestros precios son surrealistas"

Clara Torreblanca, ganadera y responsable de COAG en el Altiplano, se ha mostrado satisfecha por la buena marcha de la tractorada y el apoyo recibido durante la misma. "Nos sentimos muy orgullosos. Los consumidores están apoyando muchísimo y entienden nuestras reivindicaciones", ha declarado. La portavoz ha incidido en la importancia de "producir alimentos de calidad que no vienen contaminados". "Estamos arruinados. Nuestros precios son surrealistas. Estoy vendiendo los cabritos más baratos que hace 30 años", ha apostillado con resignación.

Los tractores se han despedido y los camiones de reparto se han quedado en la explanada del Palacio de Congresos para poner punto y final a una jornada pacífica en la que el campo granadino ha dejado claro que su intención es seguir tomando las calles si sus peticiones no son atendidas.