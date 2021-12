Los restaurantes granadinos suplen las cancelaciones de cenas navideñas con reuniones más reducidas

El aumento continuado de los contagios por coronavirus que está experimentando Andalucía en los últimos días e incluso semanas está empezando a tener una repercusión directa en la hostelería. El pasado martes, la Federación de Empresarios de Hostelería de la comunidad autónoma aseguró que, debido a la creciente expansión del virus, la cancelación de las cenas de Navidad “están aumentando” y “la preocupación es que se cancela de un día para otro”.

En Granada, Gregorio García, presidente de la Federación de Hostelería apuntó que la anulación de estas celebraciones ronda el 35%. Estas cancelaciones ocurren en mayor medida en las reuniones de empresas grandes donde se rondan los 40/50 comensales. Lo cierto es que esta renuncia a reunirse en grandes grupos sí que está ocurriendo, pero los restaurantes granadinos aseguran que no existe un gran perjuicio económico para sus establecimientos.

“Hemos tenido algunas cancelaciones, pero lo que sí estamos notando es un cambio en el aforo. Si teníamos una mesa para veinte personas, al final se reunirán diez”, asegura Germán Castro, propietario del restaurante Balcón del Genil. Lo mismo le ha ocurrido al bar ‘El Tinglao’ que tenía prevista una cena de Navidad de 25 personas para las cuáles iban a cerrar el local para acoger la reunión y finalmente no se celebrará.

A pesar de estas cancelaciones, los restaurantes de la provincia aseguran que no se están produciendo de un día para otro y que los comensales están “avisando con suficiente tiempo de antelación”. “La anulación de la comida no ha supuesto ningún perjuicio económico para nuestro establecimiento ya que, aunque finalmente no se haga, tendremos otras mesas ese día. Al avisar con tiempo no hemos perdido el dinero invertido en la comida”, afirman desde ‘El Tinglao’.

Otro de los sectores que se podría ver afectado por este cambio de rumbo que está tomando la sociedad es el ocio nocturno. Francis Megías, gerente del grupo Zeppelin afirma que “nos están fallando los grupos grandes de 40/50 personas, aun así, nos siguen llegando comidas pequeñas y medianas, solo están sufriendo esto las cenas de empresas grandes”.

El aumento de los contagios no está frenando la ganas de la población de volver a celebrar la Navidad con completa normalidad, es por ello que buscan otras fórmulas para poder reunirse y no correr riesgos con el virus. “Algunas empresas lo que están haciendo es reunirse por departamentos. En lugar de juntarse 100 personas, se dividen en grupos de diez o quince comensales y al final llegan igualmente a nuestros establecimientos por lo que el perjuicio económico no existe”, explican desde Zeppelin.

Los restaurantes granadinos, de momento, no se resienten ante el nuevo avance de la pandemia, aunque como es lógico siempre existe una mínima preocupación. “Puede que si la situación continúa así no vivamos unas navidades completamente normales y que nos llegue a afectar en algún momento en cuanto a la clientela que entre al local, de todas formas solo nos queda seguir trabajando y ver como avanza la situación día tras día”, apuntan desde el ‘Balcón del Genil’.