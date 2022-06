Resignación y decepción en el PSOE: "No hemos conseguido movilizar a la ciudadanía"

Optimismo y tranquilidad a partes iguales en la sede del PSOE en Granada. Con los colegios electorales cerrados y el inicio del recuento de votos, comenzó el movimiento en la calle Torre de la Pólvora. La primera reunión de los principales representantes del Partido Socialista, entre ellos Pepe Entrena, presidente de la Diputación de Granada, se dio sobre las 21:15 horas con cerca del 35% de los votos escrutados. Medias sonrisas y cierta satisfacción, los resultados eran mejor de lo esperado o al menos eso apuntaban los primeros datos.

Con el paso de los minutos la realidad se hizo presente. El PSOE obtenía 31 escaños, dos menos que en las elecciones de 2018, siendo cuatro de ellos aportados por Granada. 105.652 granadinos, un 25,39% , han votado por Juan Espadas en unos comicios cuya participación ha subido apenas 1,80 puntos a nivel andaluz y 2,59 puntos en Granada. El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía lo confesaba abiertamente tras conocer los resultados, "nuestro objetivo en esta campaña era movilizar al electorado y no lo hemos podido conseguir, cuando la movilización baja es la izquierda quien lo suele sufrir".

Al igual que en 2018, cuatro serán los representantes del PSOE aportados por Granada. En esta ocasión, los escaños los ocuparán Noel López, Olga Manzano, Gerardo Sánchez y María Ángeles Prieto.

Para seguir con las costumbres de lo vivido hace cuatro años, Pepe Entrena ha sido, nuevamente, el encargado de analizar los resultados obtenidos por su formación en los comicios. Las caras de tristeza y resignación se repetían, quizás no con tanto dolor como en 2018 donde la sorpresa fue mayor, pero el desenlace de estas elecciones ha vuelto a golpear duramente al Partido Socialista.

Al igual que Juan Espadas, el presidente de la Diputación de Granada ha hecho referencia a la baja participación de la ciudadanía. "No es la que queríamos ni la que esperábamos, cuatro de cada diez granadinos no han acudido a las urnas. No estamos satisfechos, no se han sentido motivados para ir a las urnas porque no hemos conseguido que se sientan implicados en tomar decisiones importantes para nuestra tierra".

Con la resignación por bandera, Entrena ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los votantes socialistas. "El partido seguirá en el mismo sitio, reivindicando los intereses de la provincia y velando por el bienestar de los granadinos. Nos dedicaremos a hacer oposición que es lo que ha designado la ciudadanía. La oposición es tan digna como la presidencia".

A pesar de los malos resultados, las declaraciones del presidente de la Diputación también han dejado un mensaje muy claro, el PSOE debe seguir trabajando de cara al futuro. "No es momento para frustrarnos, mañana empieza un nuevo día y seguiremos trabajando y defendiendo los principios y objetivos que tenemos".

También hubo tiempo para lanzar algún que otro dardo al Partido Popular y a Juanma Moreno. Tras alegrarse por el resultado obtenido por VOX, Pepe Entrena aseguró que la campaña de "desmovilización del PP les ha salido genial y han obtenido el resultado que tanto deseaban".