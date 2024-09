Reinier: "Vengo al Granada para ayudar y recuperar mi mejor versión"

El futbolista brasileño, Reinier Jesus, ha sido presentado como nuevo jugador del Granada CF este martes en el Nuevo Los Cármenes.

El rojiblanco, cedido por el Real Madrid hasta final de temporada, ha estado acompañado por el director deportivo de la entidad Matteo Tognozzi.

Reinier ha comenzado su comparecencia agradeciendo el interés de la dirección deportiva, asegurando que "nos conocemos desde hace tiempo" y que está "feliz" por estar en el Granada.

Su aportación: "He visto ya varios partidos de Segunda esta temporada. Veo al equipo bien. Peleando y generando ocasiones. Por mi parte, tengo que estar centrado en seguir trabajando y hacerlo bien".

Posición que más le gusta: "Personalmente, me gusta más jugar de mediapunta, aunque puedo hacerlo también por la izquierda y por la derecha. Estoy preparado para jugar donde considere el entrenador".

Recibimiento y qué le ha pedido Abascal: "Me he encontrado muy buen vestuario. El recibimiento ha sido maravilloso. Es como una familia, me sentí como en casa. El míster me ha dicho que necesitamos un jugador decisivo. Estoy contento con la confianza que me ha dado el entrenador".

Objetivo: "Vengo a ayudar a cumplir el objetivo principal. Tenemos un equipo y un staff muy bueno, creo que los mejores. Me van a ayudar mucho y quiero recuperar mi mejor versión".

Vallejo: "No hablamos nada de esto, entrené solo una semana con él. Es un gran chico y un muy buen jugador".