Un paseo por lugares olvidados de la historia en femenino en Granada

Hay muchos lugares que no tienen una placa de memoria, pero cargan con historia. Esto es lo que pretenden visibilizar 'Herstóricas', 'España en libertad. 50 años' y el Instituto de las Mujeres. En la mañana de este jueves 27 de marzo han organizado una ruta por algunos rincones de Granada que han 'caído en el olvido', pero es una ruta especial. Destacan que la mayoría de protagonistas en la historia son hombres. Solo a veces son mujeres, pero las voces que más se olvidan son las de jóvenes y mujeres en situaciones de vulnerabilidad, como aquellas que vivían en medios rurales.

La ruta ha comenzado en la plaza del Duque de San Pedro de Galatino, a las 11:30 horas. Bajo el fuerte sol que azota la ciudad de la Alhambra y con el ruido de fondo de las fuentes que se sitúan en esta plazoleta. La comisionada para la celebración de los 50 años de España en libertad, Carmina Gustrán, ha cogido primero la palabra. Ha explicado frente a los micrófonos de los periodistas la labor que están realizando y las próximas actividades. Después, la miembro del equipo Herstóricas Mariela Maitene ha sido la encargada de presentar otros lugares durante esta ruta informativa.

Esta visita se puede realizar para otros grupos, pero al ser una convocatoria para la prensa ha sido mucho más corta. La primera parada ha sido el 'Hogar Villa Teresita', ubicado en la carretera de la sierra, 11. De este lugar, encuentran poca información y documentación, ha comentado Maitene. Aún así, es bien sabido que ese lugar albergaba un secreto más oscuro. Allí entraban adolescentes y por motivos muy arbitrarios. Entre estos muros, residían jóvenes por maquillarse, por abrazarse con un muchacho, jóvenes embarazadas que se despertaban sin sus bebés o mujeres bajo contextos de prostitución. Estuvo en funcionamiento hasta no hace mucho tiempo, ha resaltado Maitene, y ahora no sé sabe exactamente en qué se ha convertido. Lo que es fácil de ver es que no posee ninguna placa u información al respecto de lo que se llevaba a cabo entre estos cuatro muros. De este recinto no poseen mucha documentación, pero han explicado que en centros similares ubicados en diferentes zonas de España recibían "tratos vejatorios", según los testimonios que han podido recuperar.

La segunda y última parada de esta ruta es la Sede de la Delegación Provincial, Delegación Local y Escuela Hogar de la Sección Femenina entre 1957 y 1978. Hoy en día es la Delegación territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Se trataba de un lugar en el que las mujeres debían acceder a hacer trabajo social, no remunerado, que les podía dar acceso a otros servicios como el carnet de conducir o el pasaporte. Aunque, al final, esa experiencia ha sido útil a algunas de esas mujeres para hacer un empleo en su futuro.

Se prevén otras actividades de este estilo para visibilizar la historia que muchas veces no se cuenta. En los parajes granadinos, todavía existen muchos lugares que no poseen placa conmemorativa, pero que no caen en el olvido de aquellos que conocen la historia.