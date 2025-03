Fran Escribá: "Si la idea es ganar-perder, no nos va a dar, tenemos que enlazar victorias”

El entrenador del Granada CF, Fran Escribá, ha valorado cómo afronta su equipo el partido contra el Tenerife de esta jornada, que se disputará en el Heliodoro Rodríguez López este viernes, a partir de las 20:30 horas. El técnico valenciano ha destacado la necesidad de “enlazar victorias” para poder estar en esos puestos de playoff de ascenso. “Si la idea es ganar-perder, ganar-perder, no nos va a dar, tenemos que enlazar victorias. Quedan puntos suficientes y tenemos que pensar en ganar y en ganar”, ha señalado. Escribá ha dicho que son conscientes de que no han hecho más que ganar un partido importante, al Real Oviedo, y que para estar en esas posiciones de playoff no les sirve “con ganar un partido y perder otro”.

Para el encuentro contra el Tenerife, Escribá ha avanzando que no contará con Martin Hongla, que no viajará a Tenerife, y que siguen de baja el portero Luka Zidane y el lateral Brau. Además, Jozwiak es duda. “Ha entrenado parte con el equipo. Podría estar disponible. Vamos a ver el entrenamiento y tomaremos una decisión”, ha señalado.

En la defensa todo apunta a que Escribá optará por Loïc Williams como titular, un jugador que “ha tomado un rol muy importante”. El valenciano ha comentado que su ausencia la han notado “en diferentes momentos” y que tanto Miguel Rubio como Manu Lama “han cumplido muy bien”, pero Loïc ya está recuperado y está semana ha trabajado “mucho mejor”. “La pasada tenía un pequeño riesgo, por eso lo usamos solo en última hora y por el momento del partido en el que entrábamos. Esta semana trabajamos mucho mejor y ya empezó a estar al nivel que nos tiene acostumbrados”, ha indicado. Loïc es un jugador que da “una salida más natural por la izquierda” y aporta también “mucha velocidad y contundencia en las acciones”.

Sobre el último enfado de Rebbach al ser sustituido, Escribá ha dicho que le gusta que el jugador “se cabree o quiera más”, pero que él tiene que pensar en el momento del equipo y del partido y que no les quita “por capricho”. Además, ha señalado que considera que es “una falta de respeto a un compañero que entra” y que él siempre les dice que es “mejor” que le quiten en el 70 que no ponerle en el 70. “Es el calentón del momento. Quieren ayudar. No es porque les quite, sino porque ellos quieren dar más”, ha apuntado.

El técnico valenciano ha comentado que tras la victoria contra el Oviedo ha insistido en que no han hecho “nada” y que todavía están “fuera de los sitios” que quieren. Escribá ha señalado que el equipo ha trabajado bien y que son conscientes de que tienen que “enlazar más victorias”. “Si nosotros queremos estar en esas posiciones, no nos sirve con ganar un partido y perder otro. Eso está claro”, ha dicho. “Tenemos que pensar en ganar y en ganar, porque esa suma de tres, se ha visto en el Levante, que ahora mismo lo vemos como el candidato número uno al ascenso. Hace cuatro semanas estaba en quinta posición y ahora está primero. Nosotros vamos pensando en eso, en enlazar victorias, porque hay muchos equipos y enfrentamientos directos. Sabemos que lo que viene es lo que importa, no lo que nos dejamos atrás”, ha apuntado.

Cuestionado por el rendimiento de Stoichkov, el entrenador del Granada CF ha comentado que ha sido “sacrificado” por el tipo de sistema, pero que él está “encantando” con su juego ya que hay futbolistas a los que se puede analizar por los goles o por el trabajo que aportan al equipo. Para Escribá, Stoichkov tiene “esa mentalidad de delantero y la capacidad de jugar en varios sitios”, lo que “a efectos numéricos puede perjudicarle”, pero para el grupo es muy importante el trabajo que realiza “aunque sea menos vistoso que cuando juega arriba”.

El partido contra el Tenerife “no es un partido trampa” para Escribá, quien ha señalado que es un rival que está abajo en la clasificación “por un mal inicio de temporada”. “Es un equipo que tiene muy buenos jugadores y que tiene un entrenador que es competitivo”, ha destacado. Para Escribá, con lo que está haciendo el Tenerife desde la llegada de Álvaro Cervera “estaría en mitad de la tabla”, pero es “difícil salir de abajo”. “Está lejos de la salvación, que para ellos es una obligación, pero jugador por jugador, tiene grandes futbolistas”, ha indicado.

Sobre Manu Trigueros, el técnico valenciano ha indicado que contra el Oviedo hizo un buen partido y que esa forma de jugar “le conviene”, que ya jugaba así en el Villarreal cuando él era también el entrenador y así hacía daño. Escribá ha comentado que evidentemente será importante en partidos en los que opte por jugar con tres centrocampistas.

Escribá recupera para este partido en Tenerife a Gio Thsitaishvili y está “encantado” por ello. El técnico ha resaltado que es un jugador que “trabaja mucho en banda derecha, de carril en la izquierda y de lateral” y que en un sistema de tres “puede hacerlo bien porque tiene mucha capacidad de trabajo, desborde y control del juego”.