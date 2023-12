El domingo 3 de diciembre será un día para el recuerdo del ciclismo español. Por primera vez, se celebra en suelo nacional un critérium femenino con un elenco de grandes nombres de nivel internacional que harán disfrutar a los aficionados teniendo la oportunidad de tener a varias de las mejores a pocos metros en un espectáculo centralizado en la Gran Vía de Colón de Granada. A partir de las 12:00 horas, una de las arterias principales de la capital se convertirá en el centro mundial del ciclismo con una competición que contará con tres pruebas para determinar quién será la ganadora de la primera edición de Reinas de la Alhambra.

Entre las grandes favoritas al triunfo encontramos a la gran estrella española Mavi García (Liv Racing-TeqFind), a la sudafricana con experiencia en podios de grandes vueltas Ashleigh Moolman (AG Insurance-Soudal Quick Step), la italiana medallista mundial de pista Letizia Paternoster (Jayco-AlUla), la joya del Movistar Team Sara Martín (Movistar Team) y la rodadora alicantina Sandra Alonso (Ceratizit-WNT). El evento está organizado por el medio digital Relevo y promovido por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de Granada.

El pelotón de unas 30 ciclistas nacionales e internacionales disputará un programa dividido en tres mangas que terminarán por coronar a la ganadora final. Reinas de la Alhambra arrancará con un Scratch: la primera en pasar la línea de meta al cabo de un número determinado de vueltas será la ganadora de esta manga inicial. En segundo lugar, llega la temida y emocionante Eliminación, competición habitual de ciclismo en pista: las dos últimas ciclistas en cada paso por meta quedarán fuera de concurso hasta que sólo queden dos, que se jugarán la victoria al sprint. La tercera y última será la Gran Final, en la que sólo las diez mejores de la clasificación conjunta de las dos mangas precedentes podrán participar y optar al triunfo definitivo en un segundo 'scratch' más corto e intenso. ¿Qué significa esto? Será un todas contra todas que se resolverá con la a la postre ganadora cruzando la primera la línea de meta granadina.

La gran fiesta del ciclismo femenino tendrá como escenario la Gran Vía de Colón de la ciudad de Granada con un recorrido de una distancia aproximada de un 1,2 kilómetros. Por lo tanto y por disputarse las tres pruebas en una misma calle, los aficionados tendrán la oportunidad de ver a las corredoras en su lucha por el triunfo durante una infinidad de ocasiones en las dos horas que se estima que dure el evento completo.

La celebración de Reinas de la Alhambra significa un impulso más para un ciclismo femenino que no para de crecer y que busca ser una gran fiesta donde se creen nuevos aficionados y también amantes de la bicicleta. Por ello, el evento no sólo tendrá lugar en la mañana del domingo con la prueba de las ciclistas profesionales. El sábado por la tarde, a partir de las 18:00, ciclistas de la talla de Mavi García, Sara Martín y Asleigh Moolman realizan una sesión de ciclismo virtual con mujeres en el centro de fitness YO10 Sport Club Granada (Camino de Ronda, 97) dentro del programa Women in Bike de la Real Federación Española de Ciclismo. Las mujeres de Women in Bike también tendrán la oportunidad de pedalear por la Gran Vía el domingo por la mañana a las 11:00, justo antes de las profesionales. Todo suma para una programación apasionante. ¿Quién será la primera 'Reina de la Alhambra'? Lo veremos, el domingo 3 de diciembre a partir de las 12:00 horas.

Ciclistas UCI participantes en Reinas de la Alhambra

Jayco-AlUla: Letizia Paternoster (ITA)

Liv Racing-TeqFind: Mavi García (ESP)

Movistar Team: Jelena Eric (SRB), Sara Martín (ESP), Lourdes Oyarbide (ESP), Gloria Rodríguez (ESP)

AG Insurance – Soudal Quick Step: Ashleigh Moolman (SAF)

Cantabria Deporte: Marina Garau (ESP)

Ceratizit-WNT: Sandra Alonso (ESP)

Eneicat – CMTeam: Isa Martín (ESP)

Laboral Kutxa – Fundación Euskadi: Iurani Blanco (ESP), Nadia Quagliotto (ITA)

Proximus: Marga López (ESP)

Soltec Team: Esra Nur Gökcek (TUR)

Ciclistas Elite: Lorena Feixas, Alba Frías, Gloria Galeano, Rocío Rojas (Prolongo - CC Al Andalus), Belén López, Júlia Pujol (CC Baix Ter), María Díaz Pernía (Bikes Armilla), Ángela Fernández, Alba Herrero (Cartagena), Cristina Benavides (CC Lojeño), Nerea Nuño (Denver Disruptors), Nieves Infante (Espartinas C.C.), Rocío Martín (Glassdrive), Marta Ballesteros (C.D. Ronda Lucena), Lola Leyva (C.C. Semar), Nicole Kessler (Trance Cycles), Tamara Álvarez (UPV).