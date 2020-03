‘Redentradas’ aclara dudas sobre espectáculos cancelados por el coronavirus

Preguntas frecuentes acerca del Coronavirus Covid-19

En esta página intentamos resolver todas las dudas que están suscitando las incidencias que están surgiendo en relación a las medidas de contención del Covid-19 (coronavirus). Por favor, ten en cuenta que la situación es muy cambiante y esta información se actualizará puntualmente a medida que transcurran los acontecimientos.

¿Se ha cancelado mi espectáculo?

Tan pronto como tengamos noticias sobre la cancelación de un espectáculo, iremos informando a los compradores por correo electrónico.

¿Tengo derecho a la devolución del importe de la entrada?

Todos los espectáculos que sean cancelados suponen la devolución del importe de las entradas por el mismo medio en que se efectuó el pago.

¿Qué tengo que hacer para que me devuelvan el dinero de las entradas de un espectáculo cancelado?

Si compraste las entradas en esta web, no tienes que hacer nada. Cuando recibas la comunicación por email de la cancelación, ya habremos realizado la devolución del importe en tu tarjeta, y esta se hará efectiva en un plazo que normalmente no excede de las 72 horas.

Si compraste las entradas en un punto de venta físico, deberás acudir a dicho punto de venta con las entradas para obtener el reembolso.

Pertenezco a un grupo de riesgo. ¿Tengo derecho a la devolución aunque no se cancele el espectáculo?

De acuerdo con la legislación vigente, la devolución del importe de la entrada solo se producirá en caso de suspensión, cancelación, aplazamiento o modificación sustancial del espectáculo. En Redentradas realizamos la venta en nombre y por cuenta del Organizador del espectáculo, y por tanto debemos ceñirnos a los casos contemplados por la legislación

No obstante, en el caso de que algún espectáculo no sea cancelado y no puedas asistir, tu entrada puede ser utilizada por cualquier otra persona.

Mi espectáculo no se ha cancelado, sino que ha sido aplazado. ¿Qué opciones tengo?

En este caso recibirás un correo electrónico con instrucciones precisas de cómo proceder. Podrás optar por conservar tus entradas para la nueva fecha o por obtener el reembolso de las mismas. Recibirás un email comunicando el aplazamiento, así como las instrucciones de cómo obtener el reembolso si no puedes o no deseas asistir en la nueva fecha.