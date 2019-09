Red Soul Community lanza ‘Holidays in the city’, su disco más fogoso

Dicen, y dicen bien, que el reggae casa muy bien con el buen tiempo. Pero también puede venirle bien el otoño. Ahora que cambia el tiempo, la banda granadina Red Soul Community acaba de publicar nuevo disco. Se llama ‘Holidays in the city’, viene de la mano de un sello tan selectivo como el estadounidense Jump Up Records y presenta a una banda remozada tanto en personal, ya que ahora el grupo ha pasado a ser un trío, como en sonido, porque aunque se conserva el gusto por lo clásico, aporta un toque más heterodoxo, mirando a la llamada third wave ska de los años noventa y en ocasiones hasta próximos al punk. Rancid, por poner un ejemplo, es una de las bandas que ahora les sirve de referencia. The Interrupters, otra. Operation Ivy, otra más.

Su tercer larga duración ha sido editado en formato vinilo por la citada discográfica Jump Up Records, pero también está disponible en cedé, algo de lo que se encargan desde este viernes 13 de septiembre los granadinos Wild Punk.

Desde su último trabajo, ‘I never learn’ (2013), Red Soul Community han pasado de ser cinco a ser tres. Siguen en el barco la vocalista Isa García, el guitarrista Carlos Dingo y el bajista José María ‘Labase’ Martínez. La batería ha sido sustituida por una caja de ritmos, que es menos humana pero también más precisa. Dingo se encarga de programarla y el efecto no es muy distinto al de una real.

Quien quiera comprobarlo tiene una oportunidad el próximo día 5 de octubre en el Birrote Festival de Maracena, en el que Red Soul Community son cabeza de cartel.

Precedido por dos interesantes singles (y con simpáticos vídeos) llamados , ‘One heart’ y ‘When you are a threat’, el nuevo disco del grupo granadino tiene un innegable aire festivo, está cargado de vitaminas y demuestra que, pese a los obligatorios parones que ha tenido que sufrir por causas mayores (la paternidad y esas cosillas), el grupo sigue en buena forma y dispuesto a seguir dando guerra. Como quince años atrás, vamos.