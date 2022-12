Ramón Vilá: "Estoy preparado para lo que tenga que venir"

Con la lesión de Luke Maye, que estará alejado de las pistas los próximos dos o tres meses, los focos se centran ahora en otros jugadores rojinegros. Hasta que llegue el fichaje temporal que supla la ausencia del ala-pívot americano, toda la plantilla deberá dar un paso adelante para seguir luchando semana tras semana por la permanencia. Entre ellos se encuentra un Ramón Vilá que espera ansioso y preparado que llegue su oportunidad. El ala-pívot catalán analiza su rol dentro del equipo, su regreso a Zaragoza para enfrentarse al equipo que le dio la oportunidad de entrar en la ACB y la última derrota ante Betis.

Pregunta: ¿Puede llegar, al fin, el momento de Ramón Vilá?

Respuesta: Estoy preparado para lo que tenga que venir. Ojalá sea así, no es una decisión mía, me limito a hacer mi trabajo. Si tengo la oportunidad, daré el máximo para aprovecharla.

P: Ya te hemos visto en pista en algunos encuentros, ¿Contento con tu actuación en esos minutos que te ha dado Pablo Pin?

R: De la calidad de los minutos, sí que estoy contento. Contra el Barça me costó un poco más, obviamente es de los mejores equipos de Europa, pero creo que los he podido aprovechar.

P: Aunque no te veamos en pista tanto como nos gustaría, siempre se te ve animando y apoyando al equipo como al que más.

R: Tuve un entrenador hace mucho tiempo, cuando teníamos 15-16 años y había unos jugadores que no disponían de muchos minutos. Durante una sesión de vídeo, en una canasta nuestra, el entrenador paró el vídeo y dijo mirad el banquillo. Estos jugadores no estaban animando, por lo que les dijo que "si tenéis pocos minutos y encima, cuando estáis en el banquillo no animaís, cómo queréis que os saque. Esto va con mi persona, juegue mucho o poco. Si no puedo estar en la pista, intento ayudar todo lo posible donde sea.

P: Viniste a Granada la pasada temporada tras pasar unos meses en Zaragoza donde no disponías de muchos minutos. ¿Te sientes igual esta temporada o hay algo diferente?

R: La situación personal es similar. En Zaragoza y aquí. Intento entrenar al máximo, pero cuando se ganan partidos el ambiente es mejor y aquí, colectivamente, hay muy buen rollo.

P: ¿Y con Pablo?

R: Con Pablo hablo igual que con Jaume Ponsarnau. Aunque no tienen la obligación de hablar contigo, lo hacen. Eso da confianza al jugador y lo mantienen animado para seguir entrenando.

P: Ahora regresas a Zaragoza para medirte a tu exequipo, ¿Qué recuerdos tienes de allí?

R: Conservo muchos amigos allí. Zaragoza me dio la oportunidad de debitar en ACB, algo que nadie más me quería dar y, aunque la temporada no fue como se esperaba, siempre les estaré agradecido.

P: El partido contra Zaragoza se antoja como uno de los más importantes, sobre todo tras la derrota contra Betis.

R: Pablo ya nos dijo antes del partido que, si perdíamos, no se acababa el mundo y si ganábamos no habíamos ganado la liga. Un partido malo lo tiene cualquiera, al final nos faltó acierto. Sí que encontramos varios tiros abiertos que, si hubiésemos anotado un par de ellos, habríamos ganado el partido. Hay veces que no entran, conseguimos forzar una prórroga y creo que al final no se acaba la vida. Seguimos trabajando igual que antes.

P: No deben saltar las alarmas, ¿No?

P: Somos un equipo recién ascendido, no tenemos la obligación de ganar a nadie, no tenemos que tener esa presión. Podemos perder algún partido de estos que tenemos que ganar sí o sí ,en teoría, y también podemos sacar alguno de los que se dan por perdido. Betis nos gana en casa, Zaragoza le ganó al Real Madrid, nunca se sabe qué puede pasar en esta competición.