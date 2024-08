Rachid El Morabity, 'el rey del desierto', se vuelve a coronar en la subida al Veleta

La subida al pico Veleta ha cumplido 40 años de aventura. 40 años de retos personales. 40 años de una prueba legendaria. Este domingo ha sumado un episodio más de su historia de oro. Más de 750 participantes han buscado emular a tres granadinos y un valenciano que en 1985 se plantearon ese desafío con tintes de locura: unir Granada, la ciudad de la Alhambra, con una de las cimas de nuestro país, el pico Veleta.

El amanecer granadino sirvió como escenario de postal para el inicio del desafío. Desde el Paseo del Salón, los corredores y las corredoras se lanzaron a completar estos 50 kilómetros realmente exigentes, con más de 2.705 metros de desnivel por superar hasta alcanzar el cielo de la ciudad. Antes del pistoletazo de salida, se le brindó un aplauso a la marchadora granadina María Pérez, reciente plata olímpica en París, y al padre de la prueba, Enrique Carmona, que participó una vez más en esta prueba legendaria.

Los primeros 11 kilómetros sirven como calentamiento, en un falso llano que acercó a los participantes a las inmediaciones de Sierra Nevada. A partir de ese punto, comienzan las cuestas más pronunciadas, esas que de forma incesante -salvo pequeños descansillos-, convierten la Subida Internacional al Pico Veleta en la carrera más dura del mundo.

El Parque Nacional de Sierra Nevada, un entorno natural idílico, con la montaña como inspiración, acompañó en el desafío rumbo hacia la meta en el Pico Veleta, a 3.396 metros sobre el nivel del mar. Y allí 'El rey del desierto' impuso su ley. Rachid El Morabity reeditó el triunfo de la pasada edición, demostrando que sus dominios no se limitan a las extensas dudas de arena del Marathon des Sables, ese que ha conquistado en diez ocasiones.

La montaña granadina y su belleza inconmensurable impulsaron al marroquí Rachid El Morabity a volar rumbo a la cima, mejorando en más de 10 minutos su registro del pasado año, para cruzar el arco de meta con el Veleta como testigo en 3:54:43. “Es una carrera espectacular. Muchas gracias a la organización por hacer todo lo posible para que esté aquí y que pueda vivir esta carrera mágica”, comentó el atleta marroquí.

En la lucha por el podio, un mítico de la Subida al Pico Veleta. Ignacio Morón (4:03:48) firmó su noveno podio en la prueba, un ejemplo de constancia y lucha, una perfecta representación del participante de esta carrera. El podio lo completó Samuel Palomera Svensson, ganador del 2022, que este año se tuvo que conformar con el bronce (4:09:30).

Por su parte, la madrileña Alejandra Sánchez Massa se convirtió en la nueva reina del Pico Veleta. Con un tiempo de 5:02:22, superó a Esperanza López Centella (5:35:55) y Mayte Vera (5:59:14). “Es una carrera dura pero magnífica. Me he adaptado muy bien a las condiciones y me he quedado enamorada de sus paisajes. Es una carrera totalmente recomendable”, declaró en la cima la liviana atleta madrileña.

La Subida al Pico Veleta también se puede realizar por relevos, para compartir la gloria personal que implica dominar un reto mayúsculo como este. Por relevos, realizando 25 kilómetros cada uno de los integrantes. Los equipos más rápidos fueron Atracón Running Pérez-Hoyo (masculino), BPACCII Mercado-Riquelme (femenino) y Cárdenas-Sports García Núñez (mixto).

José Alberto Ramírez y Ana Canovas, vencedores de la Minisubida

Aroma a desafío, un escenario de ensueño, con el Pico Veleta como meta. Misma filosofía pero concentrada en solo 11 kilómetros. Así es la Minisubida, en la que varios centenares de participantes se dieron cita, partiendo desde la Hoya de la Mora, para afrontar los kilómetros finales de la Subida Internacional del Veleta.

Con ese emotivo pasillo humano a los primeros de la Subida de 50 kilómetros comenzó esta prueba, que concentra los tramos con mayores desniveles, en la carretera más alta de toda Europa. Solo hay dos eventos deportivos que pueden saborear este escenario, donde el oxígeno falta, donde el cielo se toca con las manos: la Vuelta a España y esta Subida al Pico Veleta.

En esta prueba corta los más rápidos fueron José Alberto Ramírez, que superó en el Veleta a David Callejón y Jokin Bellido; y Ana Cánovas García, que alcanzó la meta en 1:07:10 para superar a Jessica Martín y Eva Roca en estos 11 kilómetros para el recuerdo.

Con la entrega de premios a los más rápidos en Pradollano, en la estación de Sierra Nevada, concluía esta edición de aniversario, la más especial. Porque la aventura mantiene toda su esencia. Porque los sueños que movieron a cuatro enamorados de la montaña y del running a esta hazaña se mantienen en todos y cada uno de los corredores y corredoras que rubrican sus retos personales en la cima del Pico Veleta. Donde el oxígeno comienza a faltar. Donde los sentidos se deleitan ante la inmensidad del entorno. Un entorno que emociona.

XL Subida al pico Veleta

Absoluta masculina

1. Rachid El Morabity (3:54:43)

2. Ignacio Morón González (4:03:48)

3. Samuel Palomera Svensson (4:09:20)

Absoluta femenina

1. Alejandra Sánchez Massa (5:02:22)

2. Esperanza López Centella (5:35:55)

3. Mayte Vera Parra (5:59:14)

Minisubida masculina

1. José Alberto Ramírez (00:57:04)

2. David Callejón González (00:58:09)

3. Jokin Bellido Leal (00:59:11)

Minisubida femenina

1.Ana Cánovas (01:07:10)

2. Jessica Martín (01:11:58)

3. Eva Roca García (01:16:03)