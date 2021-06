El PSOE exige la dimisión inmediata del Gobierno de la ciudad de Granada

“Somos el hazmerreír de toda España”, así ha resumido Jacobo Calvo, secretario de Organización del PSOE en la capital granadina, la situación que vive el gobierno municipal que rige el Ayuntamiento desde 2019, fruto del conocido como “pacto de los trapos sucios”. Para Calvo, “lo que hoy queda del gobierno de la ciudad es el despojo de un acuerdo que nació podrido, un zombi que va dando tumbos tras la sombra de un presunto alcalde que carece de liderazgo, de respaldo y de capacidad para dar una salida a esta situación”.

Para el número 3 del PSOE de Granada, “los granadinos ya estamos cansados de que decidan por nosotros fuera de Granada”, en referencia a las constantes alusiones que Luis Salvador hace a las direcciones nacionales de PP y Ciudadanos, para arreglar lo que a su juicio “es un desastre que solo tiene un culpable, el Partido Popular”. “Por culpa del PP, un señor con tres concejales recibió una alcaldía que no era más que el pago a una traición, la venta de Granada para que los populares mantuvieran la Diputación de Málaga y los gobiernos regionales de Murcia y de Madrid, entre otros”, ha asegurado.

El secretario de Organización ha lamentado que Granada está “fuera de los debates en los que se está jugando el futuro de las ciudades”. “Proyectos europeos, ayudas para la recuperación, inversiones públicas y privadas, todo está en el aire porque nadie quiere sentarse con quien no cuenta ni con el respaldo de su propio equipo de gobierno. Con gente así al frente de la institución más cercana, Granada pierde en todos los sentidos”, ha indicado.

Por ello, el responsable socialista ha exigido “de manera inmediata la dimisión en bloque del gobierno municipal de Granada, con especial incidencia a los concejales del PP que, con su voto, auparon a Salvador”. “Los granadinos no van a olvidar nada de esto. No olvidarán la imagen de César Díaz y Eva Martín mostrando su voto a Sebastián Pérez en aquel pleno de mayo de 2019 en el que se consumó la mayor traición de esta ciudad; no olvidarán que los tres votos de Vox fueron imprescindibles para cerrar la traición a Granada; no olvidarán que, por culpa de estos personajes, que jamás hicieron nada por la ciudad, Granada lleva paralizada y aislada del mundo dos años que pueden ser irrecuperables, mientras las ciudades de nuestro alrededor proyectan su futuro y tejen alianzas para salir fortalecidas de esta crisis”, ha señalado.

Calvo ha manifestado también que “la única salida posible a todo este caos es que el gobierno recaiga sobre la formación que ganó con mucha diferencia las elecciones de 2019, la lista más votada, el equipo de mujeres y hombres del PSOE que, con Paco Cuenca al frente, ya rescataron a la ciudad en 2016 y que cuentan con la preparación y la experiencia para volverlo hacer ahora o en cualquier otro momento”.