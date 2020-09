El PSOE denuncia que las obras en Fuentenueva carecen de licencia y la Junta niega que sea necesaria

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, ha denunciado este jueves que las obras que la Junta de Andalucía lleva a cabo en los paseos Juan Ossorio y Adolfo Rancaño se están ejecutando “sin la documentación legal necesaria”. En una nota dirigida a los medios, el PSOE se remite a un documento que, aseguran, fue enviado por el propio equipo de Gobierno a petición de los socialistas en el que se confirmaba esta circunstancia.

Desde la Subdelegación de la Junta en Granada no desmienten que las actuaciones carezcan de licencia de obra, aunque matizan que ésta no sería necesaria al tratarse de “un proyecto de interés metropolitano”. “La Agencia de Obra Pública de la Consejería de Fomento considera que no es necesaria la licencia municipal para las obras en Paseíllos porque es un proyecto de interés metropolitano y además está firmado en convenio con el Ayuntamiento de Granada”, han asegurado fuentes del Ejecutivo autonómico.

Sin embargo, para Cuenca, este hecho “es una muestra más de la sumisión de Luis Salvador a los criterios de la Junta en Granada. No es la primera vez que tenemos que denunciar algo así. Lo vimos en el asunto del parque de las Ciencias o de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Para el bipartito, la Junta hace y Granada acata”.

El máximo responsable de los socialistas en el Ayuntamiento ha criticado “un doble rasero injustificable. Si a cualquier familia granadina se le exige una licencia para realizar cualquier obra en su casa, ¿por qué a la Junta se le permite hacer una intervención de este calibre en los Paseíllos, sin un solo papel, tal y como nos han reconocido por escrito? No tiene ningún sentido este doble rasero que no significa más que el deseo de Luis Salvador de no molestar lo más mínimo a la Junta, pues teme que sus aspiraciones a salir de Granada lo antes posible desaparezcan si incomoda al gobierno andaluz”.

Cuenca ha lamentado que “la incapacidad de este equipo de gobierno es tremendamente nociva para Granada. Su absoluta insolvencia es perjudicial para la ciudad, y pone en peligro su desarrollo y su crecimiento justo cuando más necesario es el empleo y la obra pública. Estamos en la peores manos posibles en el peor momento para nuestra ciudad por culpa de la crisis sanitaria y social”.

El portavoz socialista ha lamentado “la poca consideración que el actual gobierno de la Junta tiene con Granada y la falta de respeto del gobierno autonómico a Granada, y en especial a un equipo de gobierno, el formado por PP y Cs que más que eso, parece un grupo de delegados de Juanma Moreno en nuestra ciudad”.