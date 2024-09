El PSOE critica que los municipios con casas cueva "perderán" 800.000 euros de la Diputación

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha criticado que los municipios de la provincia con viviendas cueva "perderán" 800.000 euros después de que el gobierno de la institución, del PP, "haya eliminado el Plan Provincial de Viviendas-Cueva al refundirlo" en el de Obras y Servicios (PPOYS) por lo que le ha pedido a esta formación que "recapacite".

El diputado provincial socialista Juan Francisco Torregrosa ha explicado que "el plan promovido por el anterior gobierno del PSOE contaba con una dotación de un millón de euros mientras que el nuevo modelo del PP va a dejar a las localidades afectadas con 408.700 euros menos este año y otros 390.700 euros menos en 2026 para renovar redes de abastecimiento, saneamiento, o pavimentación en sus barrios viviendas cueva".

Tras subrayar que el plan puesto en marcha por el PSOE supuso un "hito" para dar respuesta a entornos urbanos "excepcionales que requieren de un tratamiento especial en su urbanización, conservación y mantenimiento", Torregrosa ha lamentado que "esta dinámica se haya interrumpido con la llegada del PP al gobierno de la Diputación".

"El PP no puede poner en peligro la dinámica de recuperación e inversión en estos barrios. En ellos viven personas que no tienen por qué sentir que son ciudadanos de segunda porque no tienen los mismos servicios que otros ciudadanos de la provincia por vivir donde viven. Si para algo tiene sentido la Diputación es para dar respuesta a estos vecinos y para darles dignidad y seguridad en sus condiciones de vida", ha señalado, según ha informado el PSOE en una nota de prensa.

El diputado socialista ha resaltado que, ya en diciembre, "pedimos al gobierno del PP de la Diputación que rectificara para volver a incluir en los presupuestos una partida específica para garantizar la inversión en estos barrios. Después reclamamos que utilizaran los remanentes disponibles en la institución para convocar este plan específico".

"Ya advertimos de las consecuencias que iba a tener este nuevo modelo para los ayuntamientos con viviendas cueva. La primera fue la desaparición de la partida del plan de cuevas para 2024 y que tampoco existía garantía de que se interviniera en estos barrios. La publicación de la resolución provisional de los PPOYS confirma todas las advertencias que meses atrás hicimos desde el grupo socialista", ha afirmado.

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, según Torregrosa, "ha preferido gastar el dinero en actuaciones que no revierten en el interés general de los municipios al destinarlo a un capricho personal como su nuevo despacho en el centro de Granada, la colocación de una pantalla gigante en la fachada de la sede provincial o en pagarle al Ayuntamiento de la capital una buena feria del Corpus", ha lamentado.

Torregrosa ha censurado que "la prioridad del PP sea no atender las necesidades de los vecinos de la totalidad de la provincia. Su modelo es repartir los recursos de la Diputación de manera caprichosa, intencionada, electoralista y beneficiando a los municipios más grandes, que son precisamente los que más recursos tienen y los que menos necesitan el apoyo de la institución provincial".