Gran Hermano vuelve con una nueva edición de anónimos

Siete años han pasado desde que la última edición de Gran Hermano anónimo hiciera su última emisión en pantalla en 2017. El programa de Telecinco decidió apostar por un formato VIP para sus nuevas ediciones con caras conocidas y estrellas del mundo Mediaset, un formato que ha tenido sus adeptos, aunque la verdadera esencia del programa estuviera en el anonimato.

Esta nueva edición promete recuperar la premisa de la casa más vigilada con personas anónimas. El reality fue presentado en el Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal) el pasado martes 3 de septiembre donde descubrieron la identidad de una de las participantes, Maica Benedicto, una joven murciana que fue citada en el festival para ejercer como azafata en el evento, lo que ella no sabía es que todo era fruto de una "encerrona" para desvelar su participación en el concurso.

En la noche de este jueves 5 de septiembre las puertas del reality show más popular de Mediaset se abrirán de nuevo para recibir a los nuevos integrantes de la casa de anónimos más vigilada.

Así anunció la cuenta oficial de Gran Hermano en X el momento en directo del FesTVal:

La identidad de la persona que entra este jueves en #GranHermano es... Maica!!! 👏🏻✨ "Hace una semana me dijeron que no me iban a coger y que a cambio viniera aquí de azafata"

Anunciamos EN DIRECTO en @FesTVal la identidad de la 1ª concursante 🚨 pic.twitter.com/L3XVtKHKoa

— Gran Hermano (@ghoficial) September 2, 2024