Un Covirán Granada en cuadro visita el Palau en busca del milagro

Visita al Palau por méritos propios. El Covirán Granada vivirá este domingo uno de esos partidos que a cualquier jugador de baloncesto le gustaría experimentar al menos una vez en su vida, porque queramos o no, luchar de tú a tú contra equipos como el Barcelona es todo un sueño. Los rojinegros disputarán su primer gran partido de la temporada o mejor dicho, su primer encuentro ante todo un gigante de la competición en una situación, cuanto menos, indeseada.

Los problemas han hecho acto de presencia en el peor momento de la campaña. Justo cuando mejores sensaciones estaba consiguiendo el conjunto dirigido por Pablo Pin, ya no solo por las cinco victorias en su casillero tras vencer la pasada semana a Breogán, sino además, por el juego y la mejora en defensa que el equipo estaba mostrando, han llegado las malditas lesiones.

El Covirán Granada deberá visitar todo un Palau blaugrana con tan solo diez jugadores en condiciones óptimas y dos dudas muy sensibles. Con Dejan Todorovic y David Iriarte descartados, este último por problemas en su rodilla, Luke Maye y Christian Díaz aparecen en la lista de convocados con signos de interrogación en torno a sus nombres. El base canario arrastra ciertas molestias en el abductor y fue el pasado viernes cuando pudo realizar su primer entrenamiento de la semana. Aun así, su presencia en el duelo en tierras catalanas está confirmado por parte del técnico granadino, eso sí, se espera que su participación sea en minutos contados.

La gran duda se cierne sobre Luke Maye. El americano sufre molestias en uno de sus codos, una afección que le impide estirar el brazo y por lo tanto tirar. Según las declaraciones de Pin en la rueda de prensa previa a este encuentro, Maye estará para medirse al Barcelona en función de sus sensación en la sesión de tiro realizada en la tarde del sábado. Sea cual sea el desenlace final, está claro que el Covirán Granada se encuentra en serios problemas de efectivos, quién sabe si por el gran esfuerzo que está haciendo la plantilla a lo largo de las semanas o por tanto cambio de pista.

Un rival con demasiada dinamita en la recámara

A la falta de jugadores hay que sumarle los efectivos extra con los que cuenta el Barcelona. Saras Jasikevicius dispone de una plantilla de hasta 17 jugadores a la que hay que sumar la posible reincorporación de Nikola Mirotic. El ala-pívot continúa con su proceso de recuperación de una lesión en el tendón de Aquiles, pero según los pronósticos, todo apunta a que el regreso del gran referente blaugrana puede consumarse este domingo. Y sí, volverá de una pausa de demasiados meses y no tendrá el ritmo de juego del equipo, pero es Mirotic y esté como esté puede, y hará, mucho daño al conjunto rojinegro.

A la vuelta del montenegrino se añade el gran fondo de armario con el que cuenta el plantel blaugrana. Las combinaciones en pista son tantas que realizar un scouting preciso y conocer quiénes serán los que traten de derrotar a los rojinegros es un trabajo, cuanto menos, complicado.

Entre la opciones se encuentran un Cory Higgins que cada vez se encuentra más seguro en la pista tras su lesión y que fue vital para su equipo en el último triunfo en Euroliga ante Baskonia, un Nico Laprovittola cada vez más líder y que se ha convertido en la piedra angular del juego blaugrana. Junto a él Tomas Satoransky o un Óscar Da Silva que se está convirtiendo en la sensación de la temporada en tierras catalanas. Para cerrar el plantel local, nombres como Alex Abrines, Rokas Jokubaitis y Nikola Kalinic. Casi nada.

Dinámica positiva para un Barcelona similar en números

Los de Jasikevicius llegan a esta novena jornada de la Liga Endesa con sensaciones más que positivas. Las derrotas de la pasada semana ante el EFES en Euroliga y el Joventut de Badalona en la ACB han hecho que los blaugranas reaccionen y busquen ahora la tercera victoria de la semana ante el Covirán Granada. Los culés, que no han tenido que viajar en los últimos días, han sumado dos triunfos consecutivos en competición europea al derrotar a Partizan y Baskonia.

El Barcelona se posiciona tercero en la tabla con seis victorias y dos derrotas, tan solo un triunfo más que el Covirán Granada y es que, aunque se esté hablando de todo un gigante de la competición, los números, hasta el momento, no dejan en mala posición al conjunto rojinegro. En rebotes, los granadinos son segundos con 38,7 rebotes por encuentro, mientras que los catalanes rezan como sextos en la tabla con 36,3. Misma situación en los puntos a favor. Los de Pablo Pin son cuartos mientras que los de Jasikevicius son quintos.

Las diferencias son obvias, de eso no cabe duda, será el recién ascendido contra toda una leyenda del baloncesto español. Aun así, las cifras están ahí, tanto a favor como en contra. El Barcelona aun no sabe lo que es perder como local esta temporada en la Liga Endesa y solo ha perdido uno en el Palau en la Euroliga. Asaltar el fortín culé será uno de los retos más complicados que deberán afrontar los granadinos. Aun así, también era difícil imaginar a aquel Fundación CB Granada de hace 10 años en la ACB. También lo era ganar a Estudiantes, conseguir el ascenso directo, e incluso ganar un partido en la Liga Endesa. El Covirán Granada ya ha conseguido todo esto, quién dice que no se puede sumar un hito más a la historia rojinegra.