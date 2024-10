Con sentido de urgencia a un Fontajau nada amable para el Covirán

Tercera oportunidad para hacerse con la primera victoria del curso. El Covirán Granada afronta este sábado, a partir de las 20:45 horas en Fontajau, un encuentro que podría ser clave en el devenir del equipo en las próximas semanas. El inicio de la temporada para los granadinos no ha sido el esperado, no tanto en resultados como en sensaciones. Firmar una buena actuación este fin de semana y, a poder ser, traer de vuelta la primera victoria del curso será vital para un plantel granadino que necesita cuanto antes un golpe de energía y positivismo.

El equipo se muestra tranquilo, confiado en que el trabajo realizado hasta el momento dará sus frutos. Así lo han hecho saber varios jugadores en sus entrevistas concedidas en días anteriores, pero la realidad puede que sea algo distinta. Sumar una tercera derrota no sería catastrófico, el año pasado fueron cinco hasta que se consiguió el primer triunfo. Sin embargo, la campaña anterior era cuestión de fortuna, esta vez se trata de jugar mejor.

El destino ha querido que Covirán Granada y Bàsquet Girona se vean las caras en las mismas circunstancias que en octubre de 2023. Hasta poco más de un año, concretamente el 1 de octubre, granadinos y gerundenses se enfrentaban en el Palacio de Deportes de Granada. Los de Pablo Pin llegaban a la tercera jornada sin ningún triunfo en su casillero, mientras que los de Salva Camps lo hacían completamente al contrario, con un dos de dos. Aquel día, los rojinegros sumaron su tercera derrota consecutiva, una historia que se espera no repetir.

Girona llega esta vez a la tercera jornada con una sensaciones quizás no tan positivas o deslumbrantes como la pasada temporada. Con una derrota ante Unicaja y una victoria ante Baxi Manresa, los de Fotis Katsikaris necesitan un nuevo triunfo para ir asentando las bases de su nuevo proyecto. Para este objetivo, el entrenador griego no podrá contar con Juani Marcos ni con Sergi Martínez. Ambos cayeron lesionados la pasada jornada y deberán afrontar unas ocho y cinco semanas de baja, respectivamente.

El equipo se verá mermado, no cabe duda, aunque cuenta con un fondo de armario más que solvente que seguro pondrá las cosas muy difíciles a Covirán Granada. También Fontajau, pabellón que en tiempos de LEB Oro era afable para los rojinegros, pero que una vez llegada la ACB se ha convertido en un territorio tremendamente hostil. Desde que ambos equipos ascendieron en 2022, los de Pablo Pin no saben lo que es vencer al conjunto catalán. Cuatro partidos y cuatro derrotas, además, contundentes, especialmente la última cuando los granadinos perdieron por 80 a 61.

El Covirán Granada debe dejar atrás los fantasmas de temporadas anteriores y visitar Fontajau con la energía y la concentración al máximo para por fin mostrar el baloncesto que este equipo tiene durante los 40 minutos de partido. Antes del partido, Pablo Pin puso el foco en la necesidad de que "las enseñanzas que hemos tenido de partidos anteriores" se vean en este encuentro. Entre ellas está el "controlar el balance defensivo, porque ahí nos han anotado algunos puntos fáciles. Cuando nos precipitamos un poco en ataque nos castigan. Tenemos que tener un buen equilibrio entre ataque y defensa. Para hacer un buen ataque tenemos que ir con tranquilidad, pasarnos bien el balón y sin ansiedad por anotar".

Para competir y conseguir el primer triunfo de la temporada, los rojinegros necesitan la mejor versión de jugadores como Rubén Guerrero y Edgar Vicedo, dos efectivos cuyos números no han brillado excesivamente en las dos primeras jornadas. También se necesitará la aportación de un Agustín Ubal que debe ir asimilado su nuevo rol. Pero, sobre todo, se necesitará al Jacob Wiley de la pasada temporada. "Espero que vaya hacia arriba. Esta semana hemos hablado sobre eso que necesitamos un poco más de Jacob, pero no en el sentido de darle el balón y que se juegue un uno contra cinco, sino que tenemos que ser capaces de involucrarlo porque es un finalizador. Cuanto mejor juegan sus compañeros, mejor juega él. Nosotros no tenemos ningún jugador que resuelva en el uno contra cinco. Somos un equipo que tenemos que involucrarnos todos y que todos encuentren sus opciones", explicaba el técnico granadino sobre Wiley.