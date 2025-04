Fran Escribá: "No tendremos nada que hacer si no mejoramos fuera"

Fran Escribá, entrenador del Granada CF, ha analizado cómo llega su equipo al partido de esta jornada contra el Albacete, que se disputará en el estadio Carlos Belmonte este Domingo de Ramos, a partir de las 14:00 horas. El Granada CF afronta ahora dos partidos fuera de casa, este y otro contra el Cartagena el próximo domingo. Escribá ha destacado que su equipo fue “fiable durante varios meses, con muy buenos resultados” a domicilio, aunque ha fallado en las últimas tres jornadas diputadas lejos de casa. Para el técnico, “las derrotas no se parecieron entre sí y dejaron lecturas muy distintas”. La de Córdoba ha dicho que fue “terrible”, pero cree que la de Cádiz y la de Tenerife se produjeron por “errores” que cometieron. Escribá ha recordado que les quedan “cinco partidos fuera de las ocho jornadas que faltan” y que no tendrán “nada que hacer” si no mejoran fuera, por lo que están “muy mentalizados”.

Escribá ha confirmado que el delantero Shon Weissman será baja en este partido porque se dio “un fuerte golpe en el entrenamiento del martes y ha estado con mucho dolor” y no han querido arriesgar. También volverá a ser baja el lateral zurdo Miguel Ángel Brau, que ya está en la fase final de recuperación de su lesión y ha hecho “parte del trabajo con el grupo”, pero “lleva muchas semanas inactivo”. El valenciano no contará tampoco con Oscar ni con Juanma, del filial, ya que ha dicho que al recuperar “a varios futbolistas y no usarles es mejor que jueguen 90 minutos con el filial para que estén más rodados de cara a la semana que viene”. El resto de la plantilla sí está disponible para el duelo en Albacete y regresan los sancionados Manu Lama y Sergio Ruiz.

Cuestionado precisamente por si regresarán al once titular Manu Lama y Sergio Ruiz, el técnico del Granada CF ha dicho que tiene “clara la alineación”, que Sergio es un jugador “muy importante” y que es bueno que el equipo haya reaccionado bien cuando no ha estado, como sucedió con la ausencia de Hongla. El valenciano ha destacado que cuenta con “jugadores fiables” que pueden sustituir a otros cuando son baja y que eso les da “mucha tranquilidad”.

Sobre si jugará con un 4-4-2 o con un 4-3-3, Escribá ha comentado que jugar con alguien que pueda acompañar a Lucas Boyé arriba les da mucho, pero que tienen futbolistas con llegada si juegan con tres en el medio. El valenciano está tranquilo porque pueden empezar con un sistema 4-4-2 y luego pasar al 4-3-3 como sucedió en el partido contra el Almería “sin que se resienta” o viceversa. Para Escribá, el sistema es “secundario” y lo que le interesa es que el inicio del partido sea bueno porque el Albacete les “exigirá mucho”. “La predisposición será mucho más importante”, ha remarcado.

El Granada CF contará con el apoyo de su afición en las gradas del estadio Carlos Belmonte. El club ha fletado autobuses para este desplazamiento. Escribá ha señalado que la afición “es la que no ha fallado en toda la temporada” y ha agradecido “el esfuerzo del club al sufragar los autobuses y también el de la gente siendo un domingo tan especial en Granada por la Semana Santa”. El entrenador ha dicho que intentarán “que vuelvan con una sonrisa”.

Del Albacete, Escribá ha remarcado que es un equipo “que defiende muy bien, muy junto, con muy poco espacio entre líneas y con un compromiso muy grande”. El valenciano ha destacado también que es “un equipo por encima de sus individualidades” y que tiene “mucha velocidad arriba”. Escribá ha señalado que tendrá que estar “muy atentos” porque el Albacete “controla varios registros”.

Por último, cuestionado por Pablo Sáenz, futbolista del Granada CF cedido en el Albacete y que no jugará este partido por la denominada ‘claúsula del miedo’, Escribá ha dicho que se alegra “por lo bien que le va” y que la idea de su cesión era esa y que pudiera jugar más ya que en el Granada con la recuperación de Rodelas y la llegada de Abde iba a ser más complicado. “Al salir del Recreativo se le podía ver más cohibido o con menos peso, pero allí está siendo importante desde el primer día. Aunque no juegue contra nosotros, le sustituirá otro jugador del mismo nivel”, ha señalado.