Esta es la programación de autobuses hacia la Costa Tropical en Semana Santa

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y son muchos quienes miran al transporte público con cierto temor. Durante estas fechas, no es raro ver que algunos horarios habituales han cambiado cambiados. A pesar de ello, Granada ha reforzado su servicio en el metro de la capital y ha anunciado con antelación los cortes de tráfico que se prevén. Para aquellos que decidan pasar esta festividad cerca del mediterráneo, pueden estar tranquilos. Alsa ofrece numerosos viajes desde la capital hasta Motril. Se prevé un horario estable con cerca de 20 viajes por el día y unos precios que no superan los ocho euros. El primer viaje siempre es a las 06:00 horas y el último a las 22:10 horas.

Por otra parte, otras localidades de la Costa Tropical como son Almuñécar y Salobreña, también mantienen una flota de autobuses bastante igualada. Sin embargo, no cuentan con tantos viajes como Motril. En el caso de Almuñécar cuenta con cerca de diez autobuses diarios con un precio que no supera los diez euros. El primer autobús sale a las 07:00 horas y el último a las 19:30 horas. Mientras tanto, Salobreña cuenta con nueve autobuses diarios -la misma cantidad que Almuñécar-. Tiene una primera salida a las 07:00 horas y el último para salir es a las 19:30 horas. En este caso, el precio del billete no supera los ocho euros.

Cabe destacar que los precios de los billetes señalados a lo largo del artículo es a título informativo. Según la edad del pasajero o si posee algún tipo de descuento, el precio puede ser inferior. En el caso de los precios señalados en esta pieza, se ha escogido la franja de edad adulta, de 26 a 59 años, sin ningún tipo de de promoción.

Zona azul en la Costa Tropical

Durante la Semana Santa, la zona azul de la Costa Tropical estará funcionado. En primer lugar, los paseos marítimos de Almuñécar, La Herradura y Salobreña contarán con el mismo horario desde este viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. El horario va de las 11:00 a las 15:000 horas y desde las 19:00 hasta las 22:00 horas. Por otra parte, en Torrenueva, los coches podrán circular y aparcar sin ningún tipo de restricción. Sin embargo, el Ayuntamiento prohíbe la circulación por el paseo marítimo del 15 de junio al 15 de septiembre de 20:00 hasta las 03:00 horas. Cabe destacar que hay otra regla para esta zona que se lleva aplicando desde hace casi cinco años y que está en vigor las 24 horas del día, es que en esta zona está prohibido aparcar.

Por otra parte, la zona azul de Salobreña estará en vigor desde este viernes 11 de abril hasta el próximo domingo 20 de abril desde las 10:00 hasta las 21:00 horas. Aparcar en un parking o sacar el ticket se prevé como única opción en estas fechas para los vehículos que estén por la zona.

Programación completa de autobuses Alsa desde Granada hacia Motril, Almuñécar y Salobreña en Semana Santa:

El viaje Granada - Motril operado por Alsa:

Salidas el Domingo de Ramos, 13 de abril:

06:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

06:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

07:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

10:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

10:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

12:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

15:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,09 euros)

17:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

19:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

20:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

20:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

22:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

22:10 horas: Desde P.T Salud hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,09 euros)

Salidas el Lunes Santo, 14 de abril:

06:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

06:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

06:35 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

07:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

07:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

09:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

10:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

10:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

12:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

13:20 horas: Desde P.T Salud hasta el Hospital de Motril. (7,09 euros)

13:20 horas: Desde P.T Salud hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,09 euros)

14:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

15:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

15:30 horas. Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (5,50 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,09 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta el Hospital de Motril. (7,09 euros)

16:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

17:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

19:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

20:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

20:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

22:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

22:10 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,09 euros)

Salidas el Martes Santo, 15 de abril:

06:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

06:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

06:35 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

07:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

07:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

09:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

10:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

10:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

12:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

13:20 horas: Desde P.T Salud hasta el Hospital de Motril. (7,09 euros)

13:20 horas: Desde P.T Salud hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,09 euros)

14:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

15:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,09 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta el Hospital de Motril. (7,09 euros)

16:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

17:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

19:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

20:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

20:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

22:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

22:10 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,09 euros)

Salidas el Miércoles Santo, 16 de abril:

06:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

06:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

06:35 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

07:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

07:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

09:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

10:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

10:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

12:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

13:20 horas: Desde P.T Salud hasta el Hospital de Motril. (7,09 euros)

13:20 horas: Desde P.T Salud hasta el Hospital de Motril. (7,09 euros)

14:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

15:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,09 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta el Hospital de Motril. (7,09 euros)

16:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

17:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

19:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

20:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

20:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

22:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

22:10 horas: Desde P.T Salud hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,09 euros)

Salidas el Jueves Santo, 17 de abril:

06:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

06:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

07:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

10:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

10:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

12:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

15:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,09 euros)

17:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

19:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

20:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

20:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

22:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

22:10 horas: Desde P.T Salud hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,09 euros)

Salidas el Viernes Santo, 18 de abril:

06:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

06:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

07:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

10:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

10:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

12:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

15:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,09 euros)

17:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

19:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

20:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

20:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

22:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

22:10 horas: Desde P.T Salud hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,09 euros)

Salidas el Sábado Santo, 19 de abril:

06:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

06:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

07:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

10:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

10:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

12:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

15:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,09 euros)

17:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

19:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

20:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

20:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

22:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (5,50 euros)

22:10 horas: Desde P.T Salud hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,09 euros)

Salidas el Domingo de Resurrección, 20 de abril:

06:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

06:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

07:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

10:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

10:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

12:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

15:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,09 euros)

17:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

19:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

20:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta el Hospital de Motril. (7,73 euros)

20:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

22:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,73 euros)

22:10 horas: Desde P.T Salud hasta la Estación de Autobuses de Motril. (7,09 euros)

El viaje Granada - Almuñécar operado por Alsa:

Salidas el Domingo de Ramos, 13 de abril:

07:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

09:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

10:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

11:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

15:40 horas. Desde P.T Salud hasta Almuñécar. (8,93 euros)

17:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

19:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

Salidas el Lunes Santo, 14 de abril:

07:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

09:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

10:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

11:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

14:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

14:25 horas: Desde P.T Salud hasta Almuñécar. (8,93 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta Almuñécar. (8,93 euros)

17:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

19:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

Salidas el Martes Santo, 15 de abril:

07:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

09:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

10:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

11:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

14:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (7,87 euros)

14:25 horas: Desde P.T Salud hasta Almuñécar. (8,93 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta Almuñécar. (8,93 euros)

17:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

19:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

Salidas el Miércoles Santo, 16 de abril:

07:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

09:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

10:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

11:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

14:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (7,87 euros)

14:25 horas: Desde P.T Salud hasta Almuñécar. (8,93 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta Almuñécar. (8,93 euros)

17:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

19:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

Salidas el Jueves Santo, 17 de abril:

07:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

09:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

10:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

11:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

15:40 horas. Desde P.T Salud hasta Almuñécar. (8,93 euros)

17:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

19:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

Salidas el Viernes Santo, 18 de abril:

07:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

09:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

10:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

11:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta Almuñécar. (8,93 euros)

17:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

19:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

Salidas el Sábado Santo, 19 de abril:

07:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

09:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

10:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

11:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta Almuñécar. (8,93 euros)

17:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

19:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

Salidas el Domingo de Resurrección, 20 de abril:

07:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

09:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

10:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

11:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta Almuñécar. (8,93 euros)

17:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

19:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Almuñécar. (9,80 euros)

El viaje Granada - Salobreña operado por Alsa:

Salidas el Domingo de Ramos, 13 de abril:

07:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

09:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

10:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

11:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta Salobreña. (7,29 euros)

17:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

19:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

Salidas el Lunes Santo, 14 de abril:

07:00 horas. Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

09:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

10:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

11:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta Salobreña. (7,29 euros)

17:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

19:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

Salidas el Martes Santo, 15 de abril:

07:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

09:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

10:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

11:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta Salobreña. (7,29 euros)

17:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

19:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

Salidas el Miércoles Santo, 16 de abril:

07:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

09:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

10:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

11:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta Salobreña. (7,29 euros)

17:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

19:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

Salidas el Jueves Santo, 17 de abril:

07:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

09:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

10:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

11:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta Salobreña. (7,29 euros)

17:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

19:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

Salidas el Viernes Santo, 18 de abril:

07:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

09:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

10:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

11:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta Salobreña. (7,29 euros)

17:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

19:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

Salidas el Sábado Santo, 19 de abril:

07:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

09:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

10:15 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

11:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

13:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

15:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

15:40 horas: Desde P.T Salud hasta Salobreña. (7,29 euros)

17:00 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

19:30 horas: Desde la Estación de Autobuses hasta Salobreña. (7,93 euros)

Salidas el Domingo de Resurrección, 20 de abril: