El Recreativo busca en la Ciudad Deportiva su segundo triunfo consecutivo

El Recreativo Granada regresa a la Ciudad Deportiva en busca de su segundo triunfo como local, que sería su segundo consecutivo tras imponerse con autoridad al San Fernando. El conjunto rojiblanco recibe este sábado (16:00 horas) al Deportivo Minera, un recién ascendido que ha arrancado el curso como un tiro. Solo suma una derrota y se ha colado en puestos de playoff a un punto del líder. Un hueso duro para un equipo que todavía está echando los dientes.

El cuadro dirigido por Jon Erice se ha repuesto de su accidentado arranque liguero con cuatro jornadas consecutivas sin perder. En la última, en casa del San Fernando, se llevó tres puntos que bien pueden suponer el despegue, incluso con un hombre menos tras la expulsión de Rodelas. El joven granadino no estará disponible para el técnico nazarí, que, no obstante, sí podrá contar con Pontones, autor de dos dianas en aquel duelo.

Delante, el Mirena, que solo ha perdido un partido y lleva ya tres triunfos, bagaje notable para un equipo que el curso pasado militaba en una categoría inferior. Llega de reencontrarse con la victoria después de tres jornadas sin ganar, nada menos que ante el Linares, siempre candidato al ascenso. Le valió el gol de Ernestas en propia puerta para mantener la ilusión del cuadro cartagenero.

"Quedaron primeros el año pasado en su grupo de Tercera. Tiene una dinámica positiva y la mantienen en este inicio de temporada", apuntó Jon Erice en su comparecencia previa ante los medios oficiales del club, en la que incidió en la profundidad de la plantilla granadinista. "No hemos repetido una sola alineación ni una convocatoria. El equipo tiene la base establecida tanto de jugadores del Recre como los del C y los del juvenil. Nos falta chiqui por sanción y vamos a ver si el primer equipo cuenta con alguno de nuestros futbolistas, y el equipo rinde exactamente igual", apuntó. De sus rivales de este sábado, el preparador rojiblanco ha advertido de que se han reforzado con jugadores como Arturo o Francis Ferrón". "Es un equipo que defiende muy bien. Los goles que han recibido han sido en dos partidos; en el resto, han tenido la portería a cero. Fuera tienen peores prestaciones defensivas que en casa. Ellos saben cómo vamos a jugar, no lo escondo. No vamos a cambiar nuestro estilo de juego", zanjó.