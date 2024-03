Momento de olvidar el pasado para tomar impulso hacia la salvación

La espera ha acabado. Tras dos semanas de parón, la Liga Endesa retoma su actividad para traer un final de temporada frenético. Doce jornadas por disputar que el Covirán Granada arrancará con su visita al Santiago Martín para medirse al Lenovo Tenerife (sábado, 20:45 horas). Los rojinegros afrontan la jornada 23 de la ACB con una plantilla reestructurada tras un descanso más que necesario, aunque con algunas molestias físicas que podrán condicionar su roster de cara al partido.

Aunque las semanas de "inactividad", en lo que a la disputa de partidos se refiere, han sido una inyección de energía y de recuperación para los granadinos, las semanas de entrenamiento han finalizado con varios jugadores tocados. Germán Martínez presenta unas molestias en su rodilla que lo han llevado a abandonar las sesiones de preparación; David Iriarte continúa con molestias en su gemelo aunque sí ha seguido entrenando y Jonathan Rousselle se presenta como duda para el partido ante los canarios. El base francés presenta ciertos problemas en los isquios y su presencia en el partido quedará condicionada a sus sensaciones previas al mismo. Pablo Pin explicó en rueda de prensa que, en caso de no estar al 100%, forzar al jugador es poco probable dado el tramo de temporada que aun resta.

Quienes sí estarán serán Jacob Wiley y Elias Valtonen, recién incorporados al Covirán Granada. Wiley suma ya varios entrenos con los rojinegros por lo que su protagonismo en el sistema de Pablo Pin es prácticamente incuestionable. Por parte del exjugador de Manresa, el alero lleva tan solo un par de sesiones con el equipo, por lo que sus minutos en pista sí quedan algo más entre interrogantes. Lo que sí está claro es que ambos fichajes revolucionarán, sino lo han hecho ya, al Covirán Granada. Pin detalló en la rueda de prensa previa al encuentro ante Tenerife que la llegada de Wiley y Valtonen ha supuesto una inyección de energía y físico y han propiciado la rotación de ciertos jugadores dentro del esquema de juego como puede ser David Kramer en el puesto de dos.

La configuración del equipo tras tantos cambios es una de las grandes incógnitas de cara a este encuentro. Lo que sí es seguro es que el Covirán tiene que tratar de dejar atrás la última versión dada antes del parón. Su actuación en Murcia queda lejos del nivel necesario para poder salvarse. Se necesita un mayor acierto en el triple, más físico, más presencia defensiva y, especialmente, energía. Como dijo el propio técnico rojinegro, que todos den un paso adelante, que haya confianza en ganas de ganar. Solo así se podrá dar la sorpresa.

El partido ante el Lenovo Tenerife puede tomar tintes de "prueba". Puede parecer para muchos un encuentro de tanteo tras el parón y de adaptación para los recién llegados, de asimilación de conceptos. Sin embargo, asaltar el Santiago Martín no es para nada una utopía. Los aurinegros llegarán a esta jornada 23 con más minutos en sus piernas que los granadinos. Tras disputar la Copa del Rey de Málaga, jugadores como Sasu Salin, Jaime Fernández, Gio Shermadini y Bruno Fitipaldo han tenido que viajar con sus selecciones para las Ventanas FIBA por lo que el cansancio es un factor a tener en cuenta.

Además, el Santiago Martín no es tan fortín como gustaría en tierras canarias. Los de Txus Vidorreta suman nueve derrotas esta temporada de las que cinco se han cosechado como locales. El Lenovo no se crece tanto como debería ante su público, muestra de ello es su acierto en el triple que pasa de un 41'02% de acierto a domicilio a un 35'41% en su pista. Eso sí, no hay que olvidar que los tinerfeños son el segundo equipo con mejor porcentaje en el tiro exterior con una media del 38'05% de efectividad.

Vidorreta parece que podrá contar con Fran Guerra de nuevo, ya recuperado de la rotura muscular del recto anterior del cuádriceps izquierdo que lo ha mantenido alejado de las pistas varios meses. Quien no estará es Dusan Ristic que se ha marchado cedido al San Pablo Burgos. Aunque el Lenovo Tenerife no parezca el equipo tan "letal" de años atrás, con el paso de las jornadas, los aurinegros han ido ganando consistencia, seguridad y una solidez en un proyecto cuya columna vertebral sigue intacta. Huertas y Shermadini siguen siendo uno de los combos más peligrosos de la ACB. Junto a ellos jugadores como Sasu Salin o Tim Abromaitis, ya hombres de la casa, así como Aaron Doornekamp, Bruno Fitipaldo o Joan Sastre. La maquinaria dirigida por Tux Vidorreta está perfectamente engrasada, más aun tras la llegada de Kyle Guy. El de Indiana es pura electricidad, desborda a cualquier rival pues nunca sabes cual será su siguiente movimiento. Si tiene el día, el Covirán tendrá muy complicado derrotar a Tenerife.

A nivel numérico, los canarios son el quinto equipo en valoración (92,14); los sextos en puntos a favor con 84'4 puntos de media; segundos en acierto desde el tiro de tres (38'05%) y quintos en porcentaje de acierto desde el tiro de dos con un 55,6%. Eso sí, el equipo de la Laguna es el último conjunto en la lista de rebotes capturados con una media de 31'3 rebotes por encuentro. En el plano individual destacan Marcelinho Huertas con 14 puntos, 2'5 rebotes y 6'7 asistencias para 15'6 de valoración; Gio Shermadini con 11'9 puntos y 5'3 rebotes para 16'2 de valoración; Jaime Fernández con 10'7 puntos y 2'5 asistencias o Kyle Guy que es tan solo seis partidos ya promedia 11'3 puntos y 2'7 asistencias. También jugadores como Doornekamp o Abromaitis que entre los dos suman casi ocho rebotes por encuentro