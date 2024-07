José Manuel Ruiz, listo para París: "Puedo ser competitivo y ganarle a cualquier rival"

De Atlanta 1996 a Paris 2024. José Manuel Ruiz afronta sus octavos Juegos Olímpicos con la condición de leyenda, pero sin olvidarse de la ilusión que tuvo aquel adolescente hace 28 años. El palista ha ofrecido este jueves una rueda de prensa en las nuevas instalaciones de Crestanevada, uno de sus patrocinadores, en el Centro Comercial Nevada. El granadino ha asegurado que se encuentra preparado para "puedo ser competitivo y ganarle a cualquier rival". Por otro lado, ha señalado que quiere disfrutar en la capital francesa para dejar atrás las dificultades vividas en los últimos años, en los que ha tenido "momentos complicados" y ha perdido el apoyo del Comité Paralímpico.

José Manuel Ruiz ha explicado que tras los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 "aparecieron las dudas". "Me sentí un poco abandonado por parte del Comité Paralímpico, que en aquel entonces vio que no conseguía los resultados que esperaba y perdí todo tipo de ayudas. Fue un momento, complicado, de dudas, de si realmente merecía la pena continuar", ha manifestado el accitano. "Ellos tienen un baremo, una tabla, y si no lo cumplen, les da igual las circunstancias que hayas pasado. Te quedas fuera, tanto a nivel económico como a nivel de medio, es decir, del tema médico, de fisio, que era lo que yo también un poco más echaba en falta", ha expresado.

Asimismo, ha apuntado que fue clave una conversación con David Corral, que es el director técnico de la Real Federación Española de Tenis de Mesa. "Me planteó un objetivo que, además de un objetivo deportivo, era como un objetivo de vida. Era volver a plantearnos vivir unos Juegos como aquel niño con 17 años que fue a sus primeros Juegos en Atlanta 96. Esa conversación me hizo me hizo ver el ciclo hacia París de otra forma, con otra perspectiva", ha desgranado. El palista ha confesado que su autoexigencia durante todos estos años para conseguir medallas "no me hacía disfrutar de un evento tan importante como realmente se merece". Parte de esa "presión", se encontraba en la dependencia de mantener patrocinadores y ayudas de los que dependía su "futuro".

El "aprendizaje" adquirido en Tokio 2020

El histórico deportista de la provincia ha recordado que "en los Juegos de Tokio 2020 acudí en unas circunstancias difíciles que no me permitieron rendir como venía siendo habitual". Él mismo ha reconocido que "era completamente imposible poder luchar por la medalla" apenas cuatro meses después de recuperarse de su grave lesión en el tendón de Aquiles.

"Recuerdo ese mensaje de mi mujer nada más acabar los Juegos de Tokio, cuando me eliminaron en la ronda individual y fue que en ese ocasión la medalla era estar allí", ha incidido José Manuel Ruiz, que sostiene que "en los momentos más complicados es cuando más aprendizaje sacas". Por otro lado, ha valorado lo importante que es el "apoyo y sentirse querido" en los momentos complicados. En esta ocasión, espera poder tener cerca a su familia, amigos y algunos patrocinadores para que "vivan y compartan este sueño y este hito histórico para el deporte granadino y español".

El accitano ha recalcado que "este logro no es solamente mío, sino que es de mucha gente. Es compartido". Dentro de este reparto, ha destacado el "sería imposible" estar en París sin el "granito de arena" que aportan sus patrocinadores.

Preparado para competir y no "regalar nada"

En el momento de hablar de la competición, el palista ha aseverado que "puedo ser competitivo y ganarle a cualquier rival". "Es verdad que en los juegos solamente vamos los catorce mejores del ranking mundial. Sabemos que cualquier rival va a ser muy complicado, pero bueno, al final sabemos que es a un partido a vida o muerte porque no hay grupo", ha apostillado. Además, ha reconocido que "el sorteo también va a influir en cierta medida". "Lo que sé seguro es que el rival que tenga, yo no le voy a regalar nada y va a tener que en primer lugar ganarme a mí y por supuesto ganarse a sí mismo", ha manifestado José Manuel Ruiz, que ha expresado que "todas las complicaciones a nivel mental" juegan un papel con el que va a "jugar" dentro de su experiencia porque "seguro que ninguno de mis rivales va a acudir a sus octavos juegos".

Preguntado por la posibilidad de que sea su última cita olímpica, ha dejado claro que "no cierro la puerta a Los Ángeles 2028", algo que contemplará "cuando termine los juegos y veamos las sensaciones, cómo me he encontrado y y si he competido". El de Guadix tiene claro que "acudir a los juegos no necesita motivación", pero sí se requiere de la misma para los cuatro años entre ediciones, pues requieren de un sacrificio notable y pasar mucho tiempo lejos de su mujer y su hija. Con una mirada atrás, ha recordado momentos tan especiales como ser abanderado en Río de Janeiro en 2016, donde se colgó una plata, o la final contra China en Pekín 2008. Su intención, es traer más recuerdos bonitos de París y, si es posible, una nueva presea.

El accitano siempre es abanderado de Granada en todos los Juegos Olímpicos a los que acude. Este jueves ha reivindicado "el talento que tenemos en Granada, y no solamente en el deporte". El palista ha citado el nombre de Diego Lardón, el otro deportista granadino paralímpico que acudirá a París. "Muchas veces falta ponernos en valor. Parece que en nuestra tierra tenemos siempre que mirar a otros sitios o mirar a otros referentes de otras ciudades y que vengan a contarnos cómo les va o qué han hecho en esos sitios. Digo que no solamente en el ámbito del deporte, sino en el ámbito empresarial, en el ámbito del arte, en el ámbito de la música, yo creo que aquí tenemos grandes referentes en muchísimos ámbitos. Si realmente fuésemos capaces de valorar mucho más el talento y la proyección que tenemos aquí en casa, pues nos iría muchísimo mejor", ha resaltado José Manuel Ruiz, que cuenta los días para ampliar su leyenda en París.