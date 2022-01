El PP de La Zubia exige a Diputación que termine las obras del carril bici

La presidenta del PP de La Zubia y portavoz, Inmaculada Hernández, ha pedido al presidente de la Diputación de Granada, José Entrena y a la alcaldesa del municipio, Purificación López, que "acaben de una vez" las obras del carril bici que conecta La Zubia con la capital granadina cuya actuación lleva "empantanada más de seis meses y abandonada durante todas la Navidad".

Tal y como ha denunciado Hernández, tanto las instituciones responsables como la empresa que ejecuta la obra han decidido "irse de vacaciones dejando la actuación completamente paralizada llena de obstáculos y de vallas que se caen a la carretera y que suponen un auténtico peligro para los conductores que transitan por esta concurrida vía. En estos momentos hay operarios del Ayuntamiento que están teniendo que atender avisos de vecinos que alertan de situaciones de riesgo porque ni la Diputación ni la empresa responde".

Tal y como ha recordado Hernandez, el pasado verano comenzaron las obras en este espacio que llevaba nada menos que "seis años" esperando una intervención por parte de la institución provincial que aprobó la actuación en el plan de carreteras de 2016. En este sentido, ha lamentado que Entrena no iniciara la actuación antes y haya esperado hasta que el PSOE iniciara su mandato en La Zubia, "movido por ese afán de solo trabajar para los pueblos de la provincia con siglas socialistas".

No obstante, lo que en un principio iba a ser una mejora, pronto se convirtió en una auténtica chapuza. Tal y como denunció Hernández el pasado 5 de agosto en una visita al citado carril, la Diputación de Granada "había sembrado de farolas" el pavimento reservado para la bicicleta haciendo completamente intransitable la vía. Un hecho que numerosos vecinos y grupos de ciclistas también criticaron en las redes sociales, donde compartieron vídeos denunciando in situ los auténticos peligros de este carril de obstáculos ejecutado por la Diputación y aplaudido intensamente por la alcaldesa de La Zubia.

Tras la denuncia de Hernández, ambas instituciones aseguraron que tenían "un plan" ante la incoherente colocación de las luminarias en el centro del carril que era "utilizar el espacio reservado a la bici para el peatón y viceversa con una actuación supuestamente sencilla que se ha alargado ya durante más de seis meses". "Salta a la vista que se han equivocado, pero, por desgracia para los zubienses, ni el presidente de la Diputación ni la alcaldesa del municipio son capaces de reconocer el fallo garrafal que supone llenar de obstáculos un carril que tiene, a un lado una carretera y al otro, en algunos tramos una zanja", ha dicho Hernández quien ha manifestado que, ante su incapacidad para solucionar el problema "han optado por abandonar la obra".

La portavoz popular ha subrayado que "nos parece un cúmulo de circunstancias bochornosas y el presidente de Diputación y la alcaldesa de la Zubia tendrían que tomar cartas en el asunto, ante la situación tan peligrosa de tener media carreta con luz y media sin iluminar, simplemente porque no quieren acabar la obra".

"Resulta lamentable que vendieran a bombo y platillo los beneficios de esta actuación que, con el paso de los meses, se ha evidenciado: está mal hecha" ha remarcado Hernández quien ha pedido a la institución provincial que ponga cordura en el asunto y busque una situación óptima "porque son cientos de personas las que desean utilizar este espacio para realizar sus desplazamientos de forma sostenible o simplemente para pasear".

"Lo que no podemos tolerar es que José Entrena y Purificación López hayan secuestrado el carril por no querer reconocer que la actuación que han impulsado es una auténtica chapuza digna de un guion malo de Manos a la Obra" ha remarcado la edil, quien señala que "este es un claro ejemplo de cómo no se debe gobernar y trabajar" y espera que ambas instituciones se "dejen de propaganda" y culminen esta importante actuación.