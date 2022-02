El PP reclama a Paco Cuenca que retome los grupos de trabajo "anunciados y abandonados tras la foto"

El Grupo Municipal Popular ha ofrecido hoy una rueda de prensa para alertar de la política de postureo del alcalde de Granada, convertido ya, en siete meses de gobierno, en “Paco Cumbres”. Un regidor con un “interés obsesivo por venderse como un alcalde de consenso que, tras la foto, abandona todos los proyectos iniciados”.

Tras la creación de un frente común de todas las instituciones para convertir a Granada en capital de la ciencia y la innovación, el portavoz del Grupo Municipal Popular, César Díaz ha confiado en que el alcalde mantenga el interés en esta aspiración y no se quede solo en la imagen. Pero, además, Díaz ha esperado que el alcalde retome “el resto de cumbres y encuentros anunciados a bombo y platillo para, supuestamente, mejorar la ciudad que, tras la primera reunión, el equipo de Gobierno ha dejado completamente paralizadas”.

Como ejemplo, el portavoz del Grupo Municipal Popular, César Díaz ha recordado la creación de la Conferencia Metropolitana por la Calidad del Aire por Granada el pasado 4 de octubre. Una iniciativa que el PP ya impulsó durante su etapa al frente del Gobierno para trabajar en una estrategia común para luchar contra la contaminación. Tal y como ha destacado el edil, cuatro meses después, el resultado de esta iniciativa ha sido “cero reuniones, cero medidas, cero acuerdos” mientras la ciudad “cuadriplica el nuevo umbral de calidad del aire de la OMS”.

En este sentido, Díaz ha lamentado que el alcalde, que “tantas veces se ha pronunciado sobre la importancia de trabajar desde un punto de vista metropolitano no haya convocado ni una sola cita más para trabajar en esa línea”. “El uso abusivo del coche privado es uno de los principales causantes de la contaminación, sin embargo, comprobamos como este equipo de Gobierno carece de iniciativa” ha dicho Díaz quien ha destacado que “en los últimos meses el PSOE no ha presentado ni una sola campaña para incentivar el uso del transporte público, la bicicleta o el patinete para sacar vehículos contaminantes de nuestras calles”.

Asimismo, ha recordado medidas de calado como impulsadas por el PP como la renovación más importante del transporte público de la última década con 39 nuevos autobuses híbridos, la reducción de la velocidad en la Circunvalación y la Ronda Sur a 90 Kilómetros por hora o el haber habilitado carriles especiales en toda la ciudad para medios de transporte sostenibles. Sobre esto, ha mostrado su satisfacción de que al menos, ya que el equipo de Gobierno socialista “no hace nada”, haya decidido mantener los más de 70 kilómetros de vías pacificadas impulsados por el PP. Tras recordar que el plazo para implantar la zona de bajas emisiones concluye en 2023 ha pedido al área de Movilidad que trabaje de la mano de colectivos y asociaciones para promover una movilidad sostenible.

Por su parte, la concejal del Grupo Municipal Popular, Pepa Rubia, ha manifestado su descontento ante la inacción del equipo de Gobierno en materia de medio ambiente. En este sentido, ha destacado el ingente trabajo que esta área ha desarrollado durante el mandato del PP con una gestión impecable para reducir las emisiones contaminantes y por tanto mejorar la salud de los granadinos que, sin embargo, ha quedado completamente paralizada.

Entre otros proyectos, la edil ha destacado la instalación de los nuevos medidores de la calidad del aire cuyos primeros resultados estaba previsto que se difundieran a finales de verano para tomar medidas. Sin embargo, el PSOE de Francisco Cuenca ha “optado por ocultar esta información para que los granadinos no sepan que respiran un aire contaminado”.

“En siete meses de gobierno no han dado ni un solo dato de calidad del aire a pesar de su vinculación total con la salud” ha dicho la concejal quien ha lamentado que, del mismo modo, el equipo de Gobierno no ha actuado cuando se han superado los niveles máximos permitidos siguiendo los protocolos establecidos por el área de Medio Ambiente. “Granada sufre episodios de superación mientras el alcalde no hace nada incumpliendo sistemáticamente con el Protocolo de Actuación para los casos de Alta Contaminación del Ayuntamiento en sus distintos niveles preaviso, aviso y alerta que establecen medidas concretas” ha dicho la edil quien asegura que celebrar encuentros “es importante, pero más aun tomar decisiones”.

Por otra parte, la edil se ha preguntado qué ha pasado con el convenio alcanzado con el Colegio de Administradores de la Propiedad para reducir en una hora el uso de las calderas. “Hemos preguntado por este acuerdo y de momento no hemos recibido respuesta a pesar de la vinculación entre la mejora de la calidad del aire y el uso responsable de estos aparatos en los meses de invierno”. Para finalizar, ha destacado que más allá de celebrar reuniones y encuentros, como hizo en su etapa el PP, lo más importante para transformar la ciudad es poner iniciativas encima de la mesa: “Menos hablar y más actuar”.