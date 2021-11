El PP presenta diez enmiendas a los presupuestos de Diputación

El Grupo Popular en la Diputación de Granada ha presentado diez enmiendas a los presupuestos que la institución provincial va a llevar a debate y votación este lunes. Un paquete de propuestas que los populares consideran la "clave" para devolver el papel que la institución debe llevar a cabo en la provincia en materia de seguridad y también como "revulsivo" para fomentar el turismo, la sostenibilidad y la mejora de las vías de comunicación competencia de la institución.

Según indican los populares en una nota de prensa, la principal pasa por la necesidad de dotar económicamente una partida que haga posible la instalación de un retén de bomberos en la urbanización de Pradollano en Sierra Nevada "que ponga fin al despropósito y la inseguridad a la que se ven sometidos vecinos, visitantes, comerciantes y empresarios de la zona".

Así se ha expresado la portavoz popular, Inmaculada Hernández, quien apunta a que "estamos ante un presupuesto que aumenta sus recursos sociales, gracias al Gobierno y a la gestión de Juanma Moreno que acrecenta, de una manera más que significativa, su aportación a partidas sociales por el compromiso de la Junta de Andalucía con los que más lo necesitan; pero que está carente de una serie de medidas y proyectos que vuelvan a situar a la Diputación al lugar que le corresponde".

Asesoría técnica y cobertura de plazas

"Entrena está desdibujando el papel de que debe tener esta institución. Ha convertido a esta casa en un engendro de banco, en una entidad transmisora de dinero al haber abandonado el impulso y la gestión de proyectos de transformación municipal. Tenemos un Gobierno provincial que ya no hace los proyectos, tan solo transfiere el dinero a los consistorios aumentando su carga de trabajo pese a que algunos ni tan siquiera cuentan con el personal suficiente para poder llevar a cabo toda la tramitación y gestión que requieren".

En este aspecto, la popular señala además "el problema de asistencia técnica" al que se enfrentan muchos ayuntamientos de la provincia por lo que, vía enmienda también, solicita un plan específico para aumentar los recursos que doten un programa que garantice la asistencia de secretarios e interventores a los municipios que así lo requieran. A ello, añade otra enmienda que garantice la cobertura de plazas vacantes "que no se están cubriendo" por jubilaciones entre la plantilla de la institución.

Ruta vía verde

Hernández cuestiona "la caída en inversión" que ha sufrido la Diputación "pese a que tenemos un presidente de foto, que vende a bombo y platillo cada paso que da, para luego guardar en un cajón todo lo que anuncia". Muestra de ello, apunta, es el nivel de ejecución en el Capítulo VI de Inversiones que reflejan como de los 100 millones previstos para este año 2021, "está pendiente por ejecutar un 93%". "Proyectos no faltan. Los ayuntamientos y los vecinos necesitan del impulso de su Diputación para favorecer una recuperación real de la situación que estamos atravesando".

Para ello, presentan como tercera enmienda una Ruta de Vías Verdes para recuperar los senderos y caminos, algunos de la época romana, para conectar los municipios de cada comarca con inversiones que posibiliten su recuperación, señalítica, limpieza y la implantación de puntos de información turística; como una clara apuesta por el turismo, la sostenibilidad, y el deporte.

Plan caminos rurales, carriles bici, Geoparque y DANA

Como medida de apuesta por mejorar e incentivar los recursos turísticos y de movilidad sostenible en el conjunto de la provincia, el Grupo Popular solicita también que se dote de partidas el Plan de Caminos Rurales, que "no viene contemplado"; el Plan de Carriles Bici, que "ha desaparecido" del presupuesto; y un programa específico para dotar de contenido el Geoparque para que revierta de manera realista y eficaz su potencial en la zona.

"No es de recibo, además, que haya eliminado por completo la partida prevista para subsanar y ayudar a todos los municipios afectados, o que se pueden ver afectados, por lluvias torrenciales. Es necesario que más allá de otros mecanismos establecidos, venga reflejada como una partida garantista en las cuentas de la Diputación las ayudas por la DANA".

Carreteras y cuevas

Asimismo, el PP ve necesario que el Plan de Carreteras provinciales cuente con partidas reales que responda a las necesidades reales tal y como sucede con el programa de cuevas que, apunta, "necesita ser un plan realista, plurianual con una hoja de ruta certera".

En cuanto a las carreteras, Hernández ha vuelto a recordar al Gobierno provincial que matricule aquellas a las que se había comprometido y a que le están pidiendo los propios alcaldes; así como un incremento de la partida prevista.

Por último, ha reclamado a la Diputación que lidere los proyectos con cargo a los Fondos Next Generation. "No se está llevando a cabo por parte de esta institución una política seria. No están tutelando, ni liderando iniciativas que redunden en un beneficio claro para la provincia".