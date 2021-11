El PP de Armilla "recuerda" al PSOE que "dejen de bloquear la construcción del nuevo centro de salud"

El presidente del PP local de Armilla, Eloy López, ha pedido este lunes a la alcaldesa del municipio y al PSOE que dejen de bloquear la construcción del nuevo centro de salud con un “claro interés electoralista”. Tras mantener un encuentro con el consejero de Salud, Jesús Aguirre y el delegado de Salud en Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos, López ha vuelto a remarcar la voluntad firme de la Junta de Andalucía para construir este centro, solo paralizado, por el enredo político impulsado por el PSOE de Armilla para frenar su construcción a costa de jugar “con la salud de los armilleros”.

En el pasado Pleno ordinario, el PP de Armilla propuso construir el centro de salud en un terreno de propiedad municipal junto a la piscina así como levantar la residencia de mayores en los terrenos donde en principio estaba previsto el centro de salud que pertenecen a la Diputación de Granada. De esta forma, se acabaría con un embrollo motivado “fundamentalmente porque a día de hoy la Diputación de Granada no ha formalizado la cesión de la parcela al Ayuntamiento con lo que la Junta de Andalucía no puede iniciar el proyecto”.

“La Delegación de Salud necesita obligatoriamente disponer de un terreno en propiedad del Ayuntamiento para trabajar. De cualquier otra forma el interventor de la Junta de Andalucía rechazará el proyecto para no incurrir en una ilegalidad” ha dicho López quien ha recordado que “los terrenos que propone el Ayuntamiento no son de propiedad municipal sino de la Diputación que, aunque mantiene un principio de acuerdo, la cesión no se ha producido”.

“Aunque haya buena disposición por parte de la Junta de Andalucía, no hay posibilidad legal de que la Delegación atienda las necesidades de la construcción mientras los terrenos no sean de su propiedad”.

Por otra parte, el presidente del PP de Armilla, ha lamentado que PSOE y Vox hayan votado en contra de los presupuestos de la Junta de Andalucía que, en concreto, en materia de salud, contemplaban para 2022 un total de 12.900,51 millones de euros frente a los 11.772, 2021, lo que supone un aumento de 9,58% y que ya contemplaba el inicio del proyecto. “La pinza entre PSOE, VOX y Podemos es una auténtica irresponsabilidad que va en contra de los andaluces, de los granadinos y de los armilleros” ha añadido López quien lamenta que estos partidos tumben unos presupuestos que venían para mejorar la sanidad, educación, servicios sociales, o las infraestructuras.