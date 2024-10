Positivismo y confianza en el grupo, la fórmula del éxito para Gian Clavell

Un líder que quizás no busca serlo, pero en su instinto está el guiar al grupo. Un positivista empedernido. Un soñador, ¿por qué no? Así se podría describir a Gian Clavell. Su energía y su intensidad desbordan por doquier, aun sabiendo que el camino que se atisba en el horizonte parece demasiado largo y sombrío. Durante su entrevista con GranadaDigital, el puertorriqueño dejó dos palabras marcadas a fuego en sus declaraciones: positivismo y trabajo. Consciente de que el equipo no ha empezado de la mejor de las formas la temporada, también de que su actuación ante Unicaja no fue brillante, el jugador rojinegro no pierde confianza en sí mismo ni en sus compañeros. Clavell sabe donde están los errores del equipo, sabe que son fallos controlables, es por eso que aboga por tener paciencia. Entre tanta tormenta y, por qué no decirlo, crítica, el escolta no pierde su sonrisa, mientras analiza con autocrítica y consciente de la realidad la situación del Covirán Granada y cuál es el camino a seguir.

Pregunta: Lo primero de todo, ¿Qué tal está?

R: No estamos felices, obviamente, pero estamos positivos. Estamos mirando esto día a día porque, aunque ningún partido en la ACB es fácil, nos ha tocado jugar con dos de los mejores equipos de la liga. Sabemos donde estamos y que tenemos mucho para mejorar. Necesitamos tiempo para integrarnos bien, pero lo bueno es que todos nos llevamos bien por lo que no va a ser complicado. Lo más importante es seguir siendo positivo. Nosotros vimos mejoría en el último partido, aunque quizás no se notase. Fallamos una bandeja, errores tontos, cosas que podemos controlar. Para mí, eso es positivo porque sé que esas cosas si las podemos controlar.

P: Una de las cosas que, por ejemplo, se mejoró fueron las pérdidas.

R: Con uno de los equipos que fuerza más pérdidas, nosotros cometimos nueve errores. Al final, muchos de esos errores fueron tontos. Como digo, fallamos bandejas, triples que solemos anotar… Si metemos la mitad de esos puntos estaríamos hablando de un partido que se cierra en cinco-seis puntos. Ahí cambia la narrativa del juevo. Estamos optimistas y positivos y vamos a seguir mejorando seguro.

P ¿Se esperaba este inicio de temporada? ¿Quizás competir algo más?

R: No es que no estemos compitiendo, nosotros no jugamos para no meter la canasta o no competir. La palabra de todo esto es controlar las cosas que puedes controlar. Eran partidos duros. Como competidor, no solo a nivel individual, sino también mis compañeros, te aseguro que estamos trabajando muchísimo. Queremos seguir mejorando y construyendo. No nos vamos a quedar aquí porque cuando trabajar y hacer las cosas bien durante mucho tiempo, vienen los resultados. Hay que ser pacientes y confiando en que las cosas saldrán bien.

P: Le preguntaba el otro día a Pablo en rueda de prensa por las desconexiones del equipo durante los partidos y quiero preguntarle lo mismo, ¿Por qué se producen esas desconexiones?

R: Suceden muchas cosas, puede ser que te relajas un poco. En la ACB no te puedes relajar nunca. Te relajas y ya tienes una canasta en contra y cuando te quieres dar cuenta ya estás 16 abajo. Cuando yo salí a pista estábamos 19-23 o así, en los primeros minutos nos quedamos 20 a 27. De repente, en cuanto minutos se fueron porque perdimos el enfoque. Pero repito, son cosas que podemos controlar. Es más fácil decirlo que hacerlo. Ves que fallas un tiro que sueles meter y te vienes abajo, luego fallas en la defensa y ese es un error de concentración. Tenemos que mantenernos fuertes ahí.

P: ¿Recordaba la ACB tan dura?

R: Siempre la sigo y en los últimos años he jugado contra equipos ACB como el Joventut de Badalona. Sé que es una liga dura y no me sorprende, pero tengo que ajustarme un poco más. Ya voy cogiendo un poco más de ritmo y, sobre todo, la disciplina. En la ACB se juega muy disciplinado y ya veo los partidos y sé lo que puedo evitar. Sigo muy positivo y sigo pensando que vamos por el buen camino.

P: Cuando acabó el partido ante el Unicaja le vimos consolando a Agustín Ubal, se le veía algo afectado, ¿Qué pasó?

R: Agustín es como mi hermano pequeño, le tengo mucho cariño. Es una persona con mucho talento, es muy bueno. Es cuestión de llevarlo por el buen camino y mantenerle la cabeza fría. Tiene 21 años. Recuerdo cuando estaba en Estudiantes y en algún momento la cabeza se me iba. No tenía un veterano que me controlase. Entonces, yo lo cojo y trato de calmarlo un poco. A nosotros no nos gusta perder, por lo que perder los partidos te quedas con la mentalidad de que no has hecho las cosas bien o lo que querías hacer. Esa energía te la llevas para los entrenamientos, como hoy que hemos hecho un entrenamiento bastante bueno. Siempre voy a estar a su lado, fue un partido complicado para él y siempre lo voy a apoyar pase lo que pase.

P: Se le ve como un líder en el equipo. Siempre trata de animar a sus compañeros y de darle indicaciones. ¿Le gusta ese papel?

R: No lo suelo buscar, soy así. Soy muy activo, estoy en todos lados y trato de coger esa energía para los partidos. A veces se me va la olla y cometo errores tontos en defensa. En el partido de Unicaja hice una acción en la que hice un pase y no ataqué, la cortó Perry y acabó en canasta de Kalinoski en el ‘back door’. Para ser un líder tienes que saber controlar tus emociones y cómo trabajarlas. No es que me considere un líder del equipo, pero intento ser un ejemplo dentro y fuera de la pista para ellos y para los más pequeños que te observan. No lo intento buscar el papel, pero me sale.

P: En ataque lo vemos confiado, el otro día anotó 15 puntos, pero quizá cometió algunos errores en defensa. ¿Considera esta faceta un talón de Aquiles suyo?

R: Tanto como un talón de Aquiles no, creo que era por la posición que estaba en ese momento. Podría decirte todas las situaciones en las que fallé. La de Taylor que me atacó en una esquina por la izquierda. Un ‘close out’ que se me fueron. Kalinoski en el ‘back door’ y la puerta atrás de Kalinoski que no se la dieron. Es la posición en la que yo me coloco. En la de Taylor me puse muy alto porque leí la jugada y se me adelantó. Me atacó por la izquierda, pero no volvió a hacerlo. Me considero un jugador que cuando no pierdo esa concentración creo que hago las dos facetas muy bien. Estamos practicándolo, yo defiendo a Scott Bamforth en los entrenamientos que tampoco es fácil defenderlo, pero sí voy a seguir mejorando. No me siento orgulloso del partido que hice, pero sé que se puede mejorar. No nos podemos venir abajo ahora con dos partidos de temporada. Tenemos que estar juntos en las buenas y en las malas.

P: Las sensaciones en el exterior no son las mejores. Las dos derrotas han hecho saltar un poco las alarmas. ¿Se está prejuzgando al equipo?

R: No me gusta hablar de lo que dicen. La gente va a hablar, pero nosotros sabemos lo que estamos haciendo aquí. La gente tiene sus expectativas y tiene su opinión. Pueden opinar eso, nosotros estamos enfocados en seguir construyendo algo bonito y algo bueno aquí. ¿Se nos prejuzga? Pienso que sí porque son dos partidos contra dos de los mejores equipos de la ACB. Ellos no lo ven tan específico como nosotros. Yo vi el partido ya dos veces y veo que hay mucho margen de mejoría y eso es positivo. Si me dices que hemos perdido por 30 o por 16 y que no hay mejoría, ahí sí estamos mal. Nosotros sabemos el equipo que podemos ser, lo único que puedo decir es que sean pacientes. Les prometo que estamos trabajando lo más duro que podemos tanto a nivel individual como colectivo. Lo más importante es mantenernos juntos y que rompan eso es difícil. Nosotros vamos a enfocarnos en trabajar. Obviamente necesitamos su apoyo y que confíen en nosotros. Cuando jugamos en casa la afición y el equipo estamos juntos por lo que necesitamos que no se vengan abajo.

P: ¿Qué le pareció el Palacio?

R: Me gustó. Los últimos años he jugado sin afición. Me gustaba más jugar fuera que en casa porque en Ucrania el público no podía ir al pabellón. Era difícil jugar los partidos. Ahora, en el primer partido, jugar con una afición así me sorprendió. Quiero que seamos de las pistas más difíciles de jugar. Sé que lo podemos hacer. He escuchado muchas cosas de la afición de Granada y sé que lo podemos hacer, pero tiene que ser pacientes con nosotros y apoyarnos en lo bueno y en lo malo. Paciencia en la palabra.

P: ¿Hasta qué punto os puede afectar el hecho de estar continuamente cambiando de pista para entrenar entre el Palacio de Deportes y el Estadio de la Juventud?

R: Lo puedes ver como que igual que juego aquí, juego fuera. Ahora vamos a Girona y yo no conozco esa pista, para mí es lo mismo. Somos profesionales y tenemos que adaptarnos a las cosas que nos dan. En el Palacio puede ser más cómodo, pero como no se puede pues tenemos que hacer lo mismo aquí. Que esto no sea una excusa, una distracción. Donde quiera que estemos tenemos que hacer las cosas correctas. Para mí no es ningún problema.

P: ¿Qué espera del partido contra Girona y, sobre todo, qué espera que muestre el equipo?

R: Jugar duro. Competir. Vamos a construir porque uno no construye una muralla en un día. Tenemos que salir con sentido de urgencia y con hambre de competir. A darlo todo. Pase lo que pase, siempre con la cabeza arriba. Si ganamos o si perdemos, cabeza arriba y estar positivos. Sea lo que sea, esto es poner cemento y poner los bloques, ir construyendo poco a poco. Hay que ir a jugar duro.