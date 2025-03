Llega el buen tiempo a Granada y es cada vez más fácil salir de casa para hacer deporte, ya sea en el gimnasio o al aire libre. Mientras el mal tiempo acompañaba a la mayoría de los granadinos, no son pocos los vídeos que se han publicado en la red social Tik Tok sobre rutinas de deporte para diferentes objetivos. Eso es lo que se puede destacar de la influencer murciana, María Mdr Fit, que cuenta con 308.500 seguidores tan solo en esta red social.

La mayoría de sus vídeos tratan sobre el deporte y la alimentación, aunque no es raro que juegue con el humor y saque algunas risas a sus fieles seguidores. La murciana aboga por una alimentación equilibrada y no tan restrictiva como se puede ver en otro tipo de publicaciones de esta misma red social. En unos de sus habituales vídeos, que ya acumula más de 128.000 visitas, María comparte un desayuno pre-entreno "para no echar la pota", cuando después se dé el máximo en el gimnasio. Ella cuenta la realidad tal y como es, sin tapujos.

La influencer comienza esta publicación explicando que esta comida sirve para ganar músculo y perder grasa. "Si te quieres convertir en la versión Hulk femenina", bromea al inicio de su vídeo de TikTok, habrá que seguir esta receta. Plantea dos tipos de desayunos dependiendo del tiempo que se disponga antes de ir a entrenar. En el caso de que se corra prisa, la comida que recomienda es rápida, sencilla y nunca falla. Se trata de un clásico desayuno de pan tostado con jamón de pavo acompañado de dos huevos a la plancha. La influencer explica que es muy importante escoger un buen carbohidrato, como el pan que es sencillo de digerir, con una buena fuente de proteína. Comenta que este desayuno es ideal para los días en los que se tiene algo de urgencia y se necesita una energía instantánea.

Los consejos no acaban aquí. En menos de un minuto, esta incipiente estrella de Tik Tok es capaz de ofrecer dos recetas para distintos tipos de situaciones. La segunda es para aquellos que dispongan de un mayor tiempo antes de ir a entrenar, entre una o dos horas, ya que puede ser más difícil de digerir. María recomienda avena con un poco de leche. Este bol debe pasar un minuto al microondas y después se le añade un poco de polvo de proteína. Estas son las dos recetas que la influencer recomienda para convertirse "en Hulk y no echar la pota".