¿Cuáles son las falsas creencias que giran alrededor del marketing digital?

Tras la aparición de la revolución digital, las nuevas tecnologías se han convertido en herramientas que aseguran el éxito de los comercios electrónicos, pero existen creencias sobre que el marketing digital, como por ejemplo, que no es tan efectivo como se piensa, y es totalmente falso.

No participar en redes sociales o metaverso se cree que es sinónimo de fracaso, siendo mejor crear anuncios publicitarios en todas partes, aparecer en vídeos promocionales en YouTube, etc. Pero la verdad es que se trata de una estrategia del marketing digital que funciona para todo tipo de negocio y no importa si se aplica una o todas las técnicas que conlleva, si se hace de forma correcta el negocio será exitoso.

A continuación, estos son los detalles más importantes sobre la implementación de una estrategia de marketing digital.

Concepto de marketing digital

El marketing digital consiste en una estrategia de mercadeo que emplea plataformas digitales y dispositivos inteligentes para llegar a más usuarios, aumentando las ventas por internet.

Hay varias formas de implementar el marketing digital, una de las más efectivas y menos costosas es el email marketing, que se puede aplicar con Mailrelay, una plataforma gratuita con la que se pueden enviar 80.000 correos a 20.000 personas distintas por mes.

Este editor SMTP con estadística tiene una API de desarrollo y trabaja con inteligencia artificial, también brinda asistencia 100% online de expertos en marketing digital a todas las cuentas gratuitas. También comparte una buena entregabilidad, es potente y posee una interfaz de usuario intuitiva.

Falsas creencias del marketing digital

Las personas tienen varios conceptos erróneos sobre el marketing digital, por lo que se revela la verdad detrás de algunos de ellos:

El marketing digital no potencia las ventas

Esta creencia es falsa, ya que una estrategia de marketing digital perfectamente aplicada en un negocio asegurará que el volumen de ventas aumente. Esto se debe principalmente a que permite interactuar con los usuarios interesados en sus productos y servicios, invitándolos a comprar.

Cerca del 50% de los comercios de América Latina ya están implementando el marketing digital y están comenzando a ver los resultados.

Cuando se invierte en una campaña de marketing digital, una de las estrategias es el marketing contenido, el cual permite generar contenido de calidad para los usuarios. De este modo, se les da material de lectura que sea de interés y permita construir reputación sobre la marca y la importancia de adquirir las soluciones que ofrece.

No existen adultos que visiten las redes sociales

Falso. Actualmente existen distintas plataformas de comunicación online creadas para público de distintas edades. Por ello, en una estrategia de marketing digital es clave entender qué red social es mejor para hacer publicidad, especialmente si se toma la edad para determinar la audiencia objetivo.

En particular, Facebook es una de las redes sociales más populares y cuenta con una población de usuarios que va de 30 a 55 años. Por su parte, YouTube tiene usuarios jóvenes, comprendiendo edades de 16 a 30 años. Tras estas dos plataformas sigue Instagram, siendo la que más seguidores ha tenido en pocos meses.

Por último, quedan LinkedIn y Twitter, dos plataformas que poseen una tasa de uso del 50% por parte de aquellos que ya tienen Facebook, Instagram o YouTube.

El email marketing no tiene sentido

Los correos electrónicos son uno de los métodos del marketing digital más efectivos que existen en la actualidad. Ya que permite comunicarse de forma personal con la audiencia objetivo, teniendo la ventaja de que los destinatarios ya han dado su consentimiento para ser contactados por email. De este modo, es posible crear una relación privada con cada uno, teniendo más oportunidades de convertirlos en clientes potenciales.

Existen distintas formas de hacer email marketing en un comercio electrónico, pero todo dependerá de la audiencia objetivo. En el caso de usar esta técnica, los destinatarios estarán al tanto de cada una de las soluciones de la marca, promociones, eventos, etc.

Se puede usar un sitio web sin necesidad de redes sociales

Falso. Un sitio web está diseñado para atraer visualmente a los usuarios que ingresen a ella e invitarlos a navegar por cada una de las secciones de contenido que ofrece. Además, tiene un diseño responsive, lo que permite que se observe de forma adecuada en dispositivos inteligentes.

Sin embargo, esta configuración no es igual en las redes sociales, por lo que el contenido no se podrá visualizar con la misma calidad, impidiendo que puedan reemplazar a un sitio web.

Las páginas sirven como medio de comunicación porque integran un canal de atención al cliente para aclarar dudas o reclamos.

Con un sitio web es posible mencionar las ventajas competitivas, sedes de operaciones, filosofía y otros elementos clave de la marca que sean de interés para los consumidores potenciales.

Entonces, las redes sociales son un complemento, pero no podrán reemplazar a un sitio web, especialmente porque sus objetivos son distintos. Por ejemplo, Facebook, Instagram, YouTube, etc., se pueden usar para el público segmentado y lograr que cierto contenido sea visible. De este modo, no se invertirá en campañas publicitarias que vayan dirigidas a todo el público general, les interese o no los productos o servicios ofrecidos, mejorando la tasa de clics por día.

En general, las redes sociales se usan para hablarle a la audiencia objetivo, aumentando el engagement de la marca.