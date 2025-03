Carlos Garach deja la natación "por un tiempo" para iniciar una carrera militar

El nadador granadino Carlos Garach, uno de los grandes referentes del fondo masculino español, ha decidido dejar la natación de manera profesional "por un tiempo" para cumplir un sueño que tenía "desde pequeño" y es el de iniciar una carrera militar. Este lunes, el nadador de 20 años, doble campeón del mundo junior y olímpico en París 2024, ha anunciado en una publicación en su cuenta de Instagram su decisión, que llevaba "varios meses pensando", que "no ha sido fácil", pero que cree que "ahora mismo es la correcta".

"He decidido dejar por un tiempo la natación de forma profesional, no sé cuánto durará, pero estoy seguro que volveré. Hoy empiezo un nuevo capítulo en mi vida, centrándome en los míos y en mi sueño desde pequeño, en unos meses iniciaré mi carrera militar alejado de las piscinas", ha anunciado Carlos Garach, quien ha querido agradecer a la natación "todo" lo que le ha aportado. "He dado durante estos años lo mejor de mí en todas las competiciones, he conocido a gente maravillosa y he vivido experiencias que se quedarán para mí siempre. He de agradecer a las personas que han confiado en mí siempre y han sido un apoyo incondicional, mis entrenadores, psicólogas, fisios, preparadores físicos, médicos y demás staff tanto de la RFEN, FAN y clubes. Pero, sin duda quería agradecer a la persona que siempre ha estado ahí y la persona que me ha hecho ser el nadador que soy, Xavi siempre te estaré agradecido por todo", ha escrito Garach.

El nadador del Club de Natación Churriana, actual campeón de España de 400 metros libres, también ha agradecido a su familia "que ha estado siempre" para sacarle "unas sonrisas en los momentos malos" y "para celebrar en los momentos buenos", pero, sobre todo, cuando ni él mismo confiaba. "Agradecer también a mi otra familia, los clubes que siempre me han cuidado, sobre todo al CN Churriana, que han sido un resguardo cuando todo se me caía encima; ha sido, es y será un orgullo poder defender vuestros colores. A todos los compañeros y amigos que me veían como persona y no como nadador, habéis sido una inspiración para mí tanto a nivel personal y como deportivo", ha indicado Garach también.

Por último, el nadador granadino ha agradecido "a Speedo, 226ers y UCAM" por facilitarle todo en su carrera deportiva. "Siempre estaré agradecido por vuestro apoyo y confianza", ha señalado Carlos Garach, quien ahora comenzará su carrera militar en el Ejército, algo con lo que soñó desde niño.