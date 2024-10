“Trabajar con el sufrimiento humano no te hace inmune a él”

Los profesionales de la salud mental tratan, desde distintas perspectivas, con diferentes metodologías y medios, de acompañar cada día a personas que buscan ayuda, soluciones, consejos, dinámicas, curas o simplemente ser escuchadas. Una profesión ligada a entender, no sólo lo que les pasa a sus pacientes, sino a ser consciente de las distintas realidades que cada uno vive, mientras el mundo avanza sin cesar y cada vez se genera un nuevo punto de fuga en nuestros miedos, presiones y pensamientos. Personas que cada día, sin querer serlo, son el faro de muchas vida. Mucha presión, ¿no?

Marta Cara, psicóloga general sanitaria, tiene una consulta privada donde realiza terapia psicológica tanto online como presencial, abordando aspectos emocionales, cognitivos y conductuales.

Tras varios años buscando una forma de llegar a más y mejor, llegó a la conclusión que lo más saludable para los pacientes y ella misma era limitar, a seis, el número de personas que puede ver al día. "Considero que cada psicólogo/a encuentra su límite adecuado, de forma que podamos ofrecerles a todas las personas un trabajo eficaz y de calidad”.

Aurora Castelló, psicóloga general sanitaria especializada en el ámbito humanista-existencial en la clínica Adelante, habla del primer contacto con un paciente. Alguien desconocido para ella hasta el momento en el que cruza el quicio de la puerta, para decir "no estoy bien". Afirma que "los primeros instantes son fundamentales debido a que el protagonismo se basa principalmente en el vínculo paciente-terapeuta. Por lo que después de la primera sesión de valoración, se inicia un proceso de exploración conjunta donde se va realizando una especie de 'baile' entre ambos".

A esto, Marta Cara nos explica cómo crea ese vínculo con sus pacientes: “Siempre les explico que en una primera sesión aún no entramos a 'trabajar', nos estamos conociendo y empezando el camino juntos”.

Inmaculada Romero es psiquiatra y coordinadora de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental del Clínico San Cecilio donde, además de atender a pacientes, también presta atención psicológica a los trabajadores del hospital que manifiestan algún problema de salud mental como apoyo a la Unidad de Medicina del Trabajo.

Al hablar sobre la empatía con los pacientes hace énfasis en lo importante que es “ponerse en el lugar del paciente para entender lo que siente pero de una forma en la que su sufrimiento no nos invada demasiado para poder servirle de ayuda. Desde que empezamos nuestra formación como especialistas de salud mental vamos aprendiendo a conseguir este equilibrio”.

Una encuesta del CIS señala que casi un 20% de la población ha tenido problemas de salud mental en el último año y un 38,8% no sabe cómo pedir ayuda

Leyre Hidalgo es psicóloga clínica del servicio de Interconsulta y enlace de Salud Mental y Medicina del Trabajo y, como Inmaculada, está junto a los profesionales del Clínico San Cecilo para todas aquellas necesidades que sus compañeros de otras especialidades requieren para poder ejercer, de la mejor forma posible, su responsabilidad.

Otro tema resaltar por parte de los profesionales de la salud mental es el de "la desconexión” al salir de un puesto de trabajo en el que su labor es la de ayudar a otros a tener un mejor rumbo o tener las herramientas adecuadas para ello. Leyre afirma que "el no lograr separar la vida laboral de la personal puede acabar agotando emocionalmente, aunque algunas veces, cuando se han vivido situaciones muy intensas en el trabajo, puede resultar difícil no hacerlo. Por eso es bueno poder tener otras actividades con las que poder desconectar y con una red de apoyo social con la que compartir otras experiencias del día a día”.

Al hablar de cómo les afecta en lo personal el sufrimiento de sus pacientes en su día a día, las cuatro protagonistas de esta conversación entre especialistas van por un mismo camino. La doctora Romero responde con un rotundo "Si". Por su parte, Leyre Hidalgo dice que “trabajar con el sufrimiento humano no te hace inmune a él”. Marta Cara confiesa que “hay testimonios que no se pueden olvidar y que, aunque hayan pasado años, me acuerdo de esas personas y de cómo se encontrarán ahora”, mientras que Aurora Castelló sostiene que "es importante que suceda, mientras se haga bien el trabajo personal para conocerse y aprender de la experiencia para seguir creciendo".

Pese a que muchos veamos al profesional de la salud mental como un "llanero solitario", que solo se basta para atender a nuestros problemas y necesidades, es importante el trabajo con el equipo, siempre dentro de la discreción y el respeto a la intimidad de pacientes, la a la hora de saber cómo enfocar cada caso. Para iniciar un proceso de acompañamiento con un paciente, previamente o paralelamente, se lleva a cabo un trabajo personal y con supervisión. Algo que aporta posturas y visiones externas ante las dificultades que se pueden dar en el trabajo terapéutico.

Con solo cuatro preguntas, Aurora Castelló llama a la reflexión sobre la relación de las personas con su propia vulnerabilidad y cómo de presente está la posibilidad de pedir ayuda:

"¿Cuándo fue la última vez que te sentiste culpable por la chapa que le diste a tu amigo? ¿Alguna vez te has frenado para no molestar a alguien a la hora de necesitar ayuda? ¿Qué te dices a ti mismo/a cuando te equivocas? ¿Algunas vez no has ido a una quedada con amigos porque sentías cierta tristeza y no ibas a ser una persona vitamina?".