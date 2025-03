Churriana celebra la IX edición de su carrera inclusiva con récords y nuevo recorrido

Churriana de la Vega vivió en la jornada del pasado sábado una jornada deportiva, solidaria e inclusiva con la celebración de la novena edición de la Carrera Churriana Integra. Este evento, ya consolidado como una referencia en la provincia de Granada, se ha convertido en un símbolo de convivencia, esfuerzo y superación. Y este año, además, ha batido su récord de inscripciones, superando la barrera de los 1.000 participantes.

Desde primera hora de la mañana, el polideportivo de Churriana de la Vega se llenó de corredores de todas las edades y condiciones. Niños, jóvenes, adultos, personas con diversidad funcional y amantes del running en general se dieron cita en este evento que, más allá de la competición, es una verdadera fiesta del deporte y la inclusión.

Un recorrido especial por la Base Aérea

Este año, la Carrera Churriana Integra ha contado con una novedad muy especial: por primera vez, el recorrido incluyó un tramo por el interior de la Base Aérea de Armilla. Esta modificación no fue solo un atractivo extra para los corredores, sino una solución ingeniosa ante las obras del metro, que impedían utilizar el trazado habitual. Gracias a la colaboración de la Comandancia del Ejército del Aire, los participantes pudieron correr por una zona hasta ahora inexplorada en la prueba, lo que dio un toque único a esta edición.

El alcalde de Churriana de la Vega, Antonio Narváez, destacó el gran trabajo de organizadores y voluntarios, y agradeció a la Base Aérea su colaboración para hacer posible esta edición tan especial. "Es un orgullo ver cómo esta carrera sigue creciendo y consolidándose como un referente en la provincia. Quiero dar las gracias a la Asociación Granada Integra, a la Diputación de Granada y, por supuesto, a todos los vecinos y vecinas de Churriana por su apoyo y participación", destacó el regidor.

Un ambiente festivo y familiar

Pero si algo define a la Carrera Churriana Integra es su ambiente. Desde el calentamiento previo hasta la meta, la jornada se vivió con un espíritu de alegría y compañerismo. Familias enteras disfrutaron de una mañana soleada y llena de actividad física, con el deporte como vínculo de unión.

Los corredores con diversidad funcional volvieron a demostrar que no hay barreras cuando hay ganas e ilusión. En sus rostros se reflejaba la felicidad de participar en una prueba que no solo les incluye, sino que les pone en el centro de la acción. "Es un día muy especial para nosotros, porque aquí no hay diferencias. Todos somos corredores y compartimos la misma meta: disfrutar", comentaba un participante con movilidad reducida al cruzar la línea de llegada.

Además de la carrera en sí, el evento contó con actividades complementarias para toda la familia, desde animación musical hasta espacios de avituallamiento y descanso, creando una experiencia completa más allá de la competición.

Once años de inclusión y deporte

Aunque esta ha sido la novena edición de la Carrera Churriana Integra, la historia de este evento se remonta a hace once años, cuando nació con la firme intención de ser la primera carrera inclusiva de la provincia de Granada. Desde entonces, con dos años de parón por medio debidos a la pandemia, ha ido ganando adeptos y prestigio hasta convertirse en una cita imprescindible del calendario deportivo local.

La Asociación Granada Integra, organizadora de la prueba, sigue apostando fuerte por esta iniciativa, que no solo promueve el deporte, sino que también lanza un mensaje claro de igualdad y accesibilidad. "Cada año nos emocionamos viendo cómo la gente responde a esta carrera. Lo más bonito es ver la diversidad de los participantes y la energía positiva que se genera. Sin duda, este ha sido un año histórico para nosotros y será difícil de superar", afirmaban desde la organización.

Con más de 1.000 inscritos, la novena edición de la Carrera Churriana Integra ha superado todas las expectativas, demostrando que el interés por este tipo de eventos sigue en alza. "El deporte une y esta carrera es el mejor ejemplo de ello. Nos ha sorprendido la gran acogida que ha tenido este año, y eso nos motiva a seguir mejorando y creciendo en futuras ediciones", apuntaban desde la organización.

Con el recuerdo de una jornada inolvidable y el compromiso de seguir fomentando el deporte para todos, Churriana de la Vega ya empieza a pensar en la décima edición de su carrera más emblemática. Y a la vista de lo vivido este sábado, no hay duda de que seguirá siendo un éxito rotundo.