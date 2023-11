Posible alineación indebida del Granada en Copa del Rey

El Granada puede haber cometido alineación indebida en el encuentro de este jueves de Copa del Rey frente al Arosa al haber dispuesto de Adri López entre los once elegidos por Paco López. Según ha informado el diario Relevo, el guardameta, con licencia del filial rojiblanco, tiene 24 años y la normativa, al no ser considerado este trofeo como una competición profesional, limitaría la edad máxima para convocar a jugadores del segundo equipo a 23 años. Fuentes de la Federación Española de Fútbol consultadas por este periódico no confirman por el momento la situación.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)