Podemos-IU pide al equipo de Gobierno que cumpla con las ayudas al comercio y la hostelería

Podemos-IU ha denunciado este jueves el incumplimiento del equipo de Gobierno formado por Cs y PP de sus propias medidas de incentivos fiscales y apoyo al pequeño comercio y los pequeños hosteleros dedicadas a paliar los daños económicos producidos por el confinamiento y el Estado de Alarma. Para la coalición, se trata de “una ficción, una estafa a estos granadinos a los que se les prometió un balón de oxígeno económico que supone más de 100 euros cada dos meses de basura industrial y de media, 1.500 euros del impuesto de terrazas al año”.

Se trata de las medidas urgentes que anunció el equipo de Gobierno “para una foto”, en las que invertirían en torno a un millón y medio de euros para ayudar a los sectores económicos que más estaban sufriendo las consecuencias de la pandemia, que implicaban para los pequeños hosteleros la devolución de la tasa de terrazas dentro del periodo del Estado de Alarma y también, la devolución de la tasa industrial de basura.

El concejal Francisco Puentedura ha asegurado que, en pleno mes de septiembre, Luis Salvador aún no ha cumplido ninguna de estas medidas y en cuanto a la tasa de terrazas, “no solamente ha dado marcha atrás, si no que ha puesto un parche anunciando su intención de que en el 2021 se aplique una rebaja de la tasa de un 20%”. “La crisis no ha acabado, y pretenden con esta medida arreglar la mala situación de dos años, que será acumulativa. Por desgracia, muchos verán que en el 2021 es tarde”, sostiene el edil.

Este Ayuntamiento ha dejado abandonados a su suerte a los pequeños hosteleros durante este año 2020, el más duro, y que ha forzado el cierre de numerosos establecimientos en la ciudad al no poder hacer frente a las facturas, “pese a la promesa de incentivos fiscales que al final ha quedado solamente para una foto en prensa de un equipo de Gobierno que se dedica a lanzar palabras líquidas, sin contenido ni propósito de cumplimiento”.

Puentedura señala que la otra medida anunciada por PP y Ciudadanos fue la anulación del pago de la factura de la basura industrial ya que al haber estado cerrados durante el Estado de Alarma, no produjeron despercidios. “Esta es otra estafa del Bipartito que ha dejado fuera a muchos pequeños negocios ya que les siguió cobrando este impuesto al contrario de lo que anunció, y es ahora, seis meses después, cuando se están empezando a bonificar esos recibos”, añade el edil que defiende que “de haberlo hecho bien, se podría no haber aplicado la tasa ya que ésta se incluye dentro del recibo del agua, por contra, ahora se están iniciando un sinfín de expedientes para solucionar su error de planteamiento”.