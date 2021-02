Podemos-IU exige “acciones reales” para frenar los cortes de luz en la zona Norte

El grupo municipal de Podemos-IU e Independientes apoya la concentración contra los cortes de luz en la Zona Norte que tendrá lugar este miércoles a las 17:00 horas en la plaza del Carmen con motivo del Día Internacional contra la Pobreza Energética. La coalición se suma a las reivindicaciones de los vecinos y el Defensor de la Ciudadanía, Manuel Martín, en las que exigen que este distrito sea “tratado con justicia” y las instituciones “dejen de permitir que cientos de vecinos y vecinas sufran cortes de electricidad a diario, pagando sus facturas”.

La formación mantiene su compromiso para seguir pidiendo que se cumplan las legislaciones desde todas las instituciones, además de exigir que las mesas de trabajo para frenar los cortes de luz, que cuentan con representación de todas las administraciones de Granada, “establezcan realmente líneas de trabajo para cada uno de los agentes que influyen en este problema”.

El distrito Norte tiene su origen en los años 60, y mantiene desde entonces su tendido eléctrico, ahora más que obsoleto. Es una zona de Granada “abandonada por el Ayuntamiento”, que permite que los servicios públicos sean deficientes como el saneamiento o el transporte y lo que es más grave, “mira hacia otro lado cuando hay vecinos y vecinas que llevan sin luz desde el pasado domingo”, indican desde Podemos- IU Granada.

“Se trata de menores que no pueden seguir las clases online, personas mayores en ocasiones también dependientes que no pueden salir de sus casas porque no funciona el ascensor”, recuerda la formación, que sentencia que “no quedan más excusas, desde las administraciones se debe trabajar en cuestiones muy concretas de acción directa”.

Este problema no solo afecta a las familias dentro de sus casas, señala el grupo municipal, también afecta a centros sociales y escuelas que están obligadas por Endesa a trabajar sin luz a diario. “La empresa debe procurar una red eléctrica adecuada, modernizada y acorde a las necesidades y pagos actuales”, continúa el grupo, que recuerda que estos granadinos y granadinas “llevan años exigiendo por todas las vías la justicia eléctrica”.