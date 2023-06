Pleno de victorias de Uzuni y Weissman con Albania e Israel

Finaliza la ventana de selecciones con una gran sonrisa para la selección española tras alzarse con la UEFA Nations League, pero también para los dos jugadores del Granada que afrontaban compromisos con sus combinados nacionales. Se trata de Shon Weissman, que vuelve con un gol de penalti en su haber y dos victorias para su selección, y Myrto Uzuni, que no vio puerta pero dio una asistencia y sumó también dos triunfos que ilusionan a su país con volver a estar en una Eurocopa.

Aunque no partió de titular, Weissman entró al campo ante Bielorrusia en la segunda mitad, con el brazalete de capitán y su selección perdiendo. El delantero del Granada participó en un gol que finalmente anuló el VAR por falta suya a un defensa bielorruso. Sin embargo, en el minuto 84 no fallaría desde los once metros para poner la igualada en el marcador y empezar a obrar la remontada. En el minuto 97, su selección acabaría anotando el gol de la victoria.

Tan solo tres días después, Israel sufrió contra Andorra en un encuentro en el que esta vez si salió de titular el delantero del Granada. Su selección se metió en un buen lío al conceder un empate ante el pequeño país pirenaico, pero acabó ganando 2-1 sin participación de Weissman en ninguno de los dos goles. Si dejó un brillante pase en bandeja para su compañero Manor Solomon, pero este no supo aprovecharlo. De esta manera, Israel queda en tercera posición del grupo I, con siete puntos y solo una unidad por debajo del segundo puesto que da acceso a la Eurocopa. Cabe recordar que, en caso de no conseguir clasificar, la selección hebrea contaría con un billete a la repesca de los playoffs, ganado gracias a la gran Nations League que realizaron.

La Albania de Uzuni se ilusiona con la clasificación a la Eurocopa

Por su parte, Myrto Uzuni no vio puerta en ninguno de los dos compromisos de Albania, pero el país de las águilas se puede ir bien ilusionado de esta ventana de selecciones. El pasado sábado, se impuso por 2-0 a Moldavia con el 'pichichi' del Granada partiendo de titular. Lo hizo acompañado de otro delantero, Sokol Çikalleshi, aunque no gozó de grandes oportunidades para anotar. Un golazo de su compañero Jasir Asani, elegido el mejor de la jornada, y otro de Nedim Bajrami dieron la victoria a su selección. El granadinista acabó saliendo del campo en el minuto 88.

El martes, Albania viajaba a las remotas Islas Feroe para conseguir los tres puntos. En esta ocasión, el entrenador Sylvinho dejó en el banquillo a Uzuni y confió en Taulant Seferi en su lugar. El conjunto balcánico se fue con empate a uno al descanso, pero un golazo del interista Kristijan Asllani y una asistencia de Uzuni -que entró en el minuto 67- a su compañero Ernest Muçi dejaron el 1-3 final. El delantero del Granada recibió en el área y, en un inteligente movimiento, dejó el cuero para Muçi, que llegaba desde atrás y no dudó en efectuar un disparo que acabó en gol.

Simultáneamente, una heroica remontada de Moldavia a Polonia acabó por dejar a la selección de Uzuni en el segundo puesto del grupo, que adjudica un billete a la Eurocopa. De esta forma, Albania se ilusiona con volver a repetir la gesta de clasificar a este torneo, como ya hizo en 2016. El pasado lunes, se cumplieron siete años de la victoria que consiguió el país balcánico en este torneo. Por aquel entonces, Myrto jugaba en el Apolonia Fier de la liga local, viviendo aquella gesta como un aficionado más. El próximo verano, podría ser él quien jugase la Eurocopa si los de Sylvinho mantienen su posición en la tabla.