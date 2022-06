La plantilla de Transportes Rober sigue adelante con su calendario de movilizaciones

La asamblea de trabajadores de Alsa - antigua Transportes Rober- ha aprobado por unanimidad que se mantenga el calendario de movilizaciones que continúa este viernes con un paro total y una manifestación, y continúa los días 15 y 17 de junio. También se mantiene la huelga indefinida convocada a partir del lunes 20 de junio en caso de no haber alcanzado acuerdo en este conflicto. Como ha explicado el presidente del comité de empresa, José Manuel Roldán, los trabajadores siguen adelante con este paro y por eso no entienden "la negativa de la empresa de incluir una cláusula de revisión salarial teniendo en cuenta el IPC real a final de año".

En el año 2021, la plantilla "sufrió una pérdida de poder adquisitivo del 5,1%" y para el presente año les están pidiendo "una subida salarial". "Simplemente queremos no seguir perdiendo poder adquisitivo algo que entendemos es un derecho de cualquier trabajador/a”, ha dicho Roldán.

Desde el comité de empresa de Alsa no entienden "cómo ni el alcalde ni la concejala de Movilidad han mediado en el asunto, ni se han puesto en contacto" con ellos. Por otro lado, la empresa ha rechazado todas las propuestas planteadas por la representación de los trabajadores y ha planteado propuestas que suponían pérdida de poder adquisitivo, todas ellas inasumibles para la plantilla.

Desde el comité de empresa insisten en que la prioridad es "alcanzar un acuerdo" y reclaman a la empresa concesionaria del servicio público del transporte urbano de Granada que “debe hacer un esfuerzo para que los trabajadores no se queden atrás perdiendo poder adquisitivo con la aplicación del contrato suscrito con el Ayuntamiento de Granada”.

Avalado por un estudio realizado desde una consultoría externa, el comité de empresa considera viable la municipalización del transporte público, apostando así por la gestión directa del servicio, por parte del consistorio lo que supondría además un ahorro para las arcas municipales.

Por último, desde el comité de empresa piden "comprensión a las personas usuarias del transporte urbano por los perjuicios y molestias que se puedan ocasionar". Y hacen un llamamiento a la opinión pública y al conjunto de trabajadores y trabajadoras de la ciudad de Granada “para que nos apoyen en nuestras justas reivindicaciones, las mismas a las que tiene derecho el conjunto de la sociedad: mantener el poder adquisitivo de los salarios”.

Unidas Podemos reclama al equipo de Gobierno que medie en el conflicto de Rober

El grupo de Unidas Podemos e Independientes ha comparecido junto al comité de empresa de Transportes Rober Alsa, representada por su presidente, José Manuel Roldán, tras la ruptura de negociaciones del convenio colectivo y la posible huelga durante el Corpus. El portavoz de la confluencia, Antonio Cambril ha comenzado su intervención señalando que “se anuncia una huelga y eso es siempre una mala noticia. Lo es para la ciudad, para los granadinos y para los trabajadores para los que no es plato de buen gusto, estamos seguros”. Por ello, ha dicho, “el compromiso de Unidas Podemos es trabajar para evitarla”.

Cambril ha recordado que se trata de "un conflicto que, en principio, es entre los trabajadores y la empresa", pero aún así están "muy preocupados porque se trata de un servicio publico y esencial para la ciudadanía”. El concejal ha agregado que, “además, cuesta millones de euros a los granadinos por lo que cualquier problema en este ámbito repercute directamente en la ciudad y es a lo que nosotros tenemos que atender”.

El portavoz ha recalcado que este conflicto “pone en evidencia algo que no paramos de poner sobre la mesa, la voluntad política de dejar en manos privadas algo tan esencial como es el transporte”. Al hilo de esto, el presidente del Comité de empresa, Roldán, ha informado de que los trabajadores abrirán un debate interno sobre la idoneidad de que la gestión del servicio de transporte público sea directa o indirecta.

“Se trata de un servicio municipal pero gestionado por una empresa privada, por lo que los conflictos que se generan entre trabajadores y empresa siempre va contra el servicio y los ciudadanos”, ha añadido Cambril quien ha citado como “paradoja” el hecho de que siendo el Ayuntamiento responsable de la ciudad y de lo que le pase, además de ser titular del servicio, “teóricamente, no tiene competencia para intervenir por ser un conflicto laboral privado”.

Pese a esto, ha completado el portavoz, “entendemos que el equipo de Gobierno sí tiene obligación moral y política de intervenir como institución. Es una paradoja, y es uno de los efectos perversos de la privatización de los servicios públicos”.

El presidente del comité de empresa de Rober-Alsa ha reiterado que el conjunto de trabajadores y trabajadoras no llega a entender “cómo el alcalde, Francisco Cuenca, y la delegada de movilidad, Raquel Ruz, que son los principales responsables de garantizar la prestación de los servicios públicos, no se han prestado hasta el día de hoy ni tan siquiera a mediar entre empresa y trabajadores, no han sido ni siquiera capaces de ponerse en contacto con los trabajadores para escuchar sus reivindicaciones”. Por lo que, ha apuntado Roldán, “siendo una decisión difícil por parte de los trabajadores y trabajadoras, y ante el bloqueo e incapacidad de llegar a un acuerdo que satisfaga a la plantilla, sigue adelante el calendario previsto de movilizaciones con el primer paro de 24horas el próximo viernes 10 de junio, y siguiendo en caso de que no cambie la situación, los próximos días 15 y 17 de junio, y a partir del día 20 de junio huelga indefinida”. “Pedimos disculpas al conjunto de la ciudadanía por los problemas que les puedan generar estos paros pero ente demos que es la única manera de reivindicar unos derechos que creemos son legítimos”.

El concejal de UP ha mantenido que como grupo, aunque sin formar parte del Gobierno de Granada, “estamos muy preocupados con el anuncio de huelga de 24h e incluso alcanzar una indefinida”, aunque entiende, ha dicho, que “los trabajadores de contratas municipales tienes que tener garantizados sus derechos, que son como mínimo, no perder poder adquisitivo”.

Roldán, por su parte, ha querido “denunciar ante la opinión pública la ruptura y bloqueo de la negociación del convenio colectivo de la empresa donde con el principal escollo es la negativa a incluir una cláusula de revisión salarial a final de año a lo que quede el IPC real”. El presidente del Comité ha añadido que llevan “varios años muy duros donde los trabajadores han sido responsables y consecuentes con la situación, así en el año 2020 se nos aplicó un ERTE donde los únicos que colaboraron fueron los trabajadores, con una pérdida de salario y poniendo para paliar en la medida de lo posible esa pérdida de salario, vacaciones, festivos y horas negativas, que luego se tuvieron que devolver con jornadas de trabajo extenuantes, mientras la empresa siguió teniendo cuantiosos beneficios”. “Ese mismo año, y demostrando responsabilidad por nuestra parte, la subida salarial fue de un 0%”, ha subrayado.

Roldán ha especificado que “en el año 2021 la plantilla de trabajadores y trabajadoras nos encontramos con un IPC desbocado del 6,5% lo que nos supuso una pérdida de poder adquisitivo del 5,1%. Este año 2022, en vista de la evolución que está teniendo el IPC, los trabajadores en asambleas generales decidimos que no estamos dispuestos a seguir perdiendo poder adquisitivo y que se exigía para firma del convenio la cláusula de revisión salarial a final de año al IPC real”. Roldán ha completado diciendo que “los trabajadores y trabajadoras no estamos pidiendo ninguna subida salarial, solamente exigimos no seguir perdiendo poder adquisitivo”.

El portavoz de UP ha reconocido “los grandes esfuerzos hechos por la plantilla en los últimos años”, y por tanto, ha hecho hincapié en que el grupo entiende “que este Ayuntamiento tiene que ser sensible con los trabajadores y al menos, mediar e implicarse en la negociación con la empresa Alsa”. Es decir, “tratar de evitar que un perjucio enorme a trabajadores y ciudadanos con una posible huelga, que, repito, no gusta a nadie. Por eso queremos colaborar en que no se produzca”.

Desde UP han manifestado que los trabajadores de la ahora Alsa no son los únicos perjudicados por la inflación pero, ha incidido el concejal, “una cosa que sucede siempre y con todos los empleados, es que las grandes consecuencias económicas siempre son sufridas por los mismos, los de abajo”.

Las grandes concesionarias de los servicios públicos de esta ciudad “se llenan los bolsillos año a año con beneficios escandalosos sin que ningún equipo de gobierno de Granada se haya atrevido a controlar este enriquecimiento ni la calidad del servicio (en este caso, hasta 8 millones en 2020)”, ha dicho Cambril.

En el año de la pandemia, ha aludido, Transportes Rober “aumentó sus beneficios en un 525% y se realizaron ERTES por valor de más de 300.000 euros, por lo que es de justicia que “los trabajadores tienen que tener protegidos todos sus derechos, y no a costa de los ciudadanos que pagan su billete de autobús, sino, entendemos, a través de estos beneficios obscenos”.

En este escenario es “donde el equipo de gobierno tiene que implicarse, mediar e intentar que no se llegue a una huelga que perjudicaría a miles de granadinos, los trabajadores incluidos”, ha comentado el portavoz quien ha finalizado su intervención avisando de que “este mismo conflicto también se anuncia con Inagra en los próximos días, y existen otros contratos municipales como son los de Servicio de Ayuda a domicilio, o limpieza de edificios y colegios, talleres deportivos, socioculturales que sufren el mismo problema e incluso con mayor precariedad, y a los que también hay que atender”.