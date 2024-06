Los hospitales de Granada perdieron 170 enfermeras el pasado año

La tercera por la cola. Este es el puesto que, según el Colegio de Enfermería de Granada (Codegra), ocupa Andalucía en la ratio de enfermeras ejercientes por cada 1.000 habitantes, con un 5,47, siendo la media nacional 6,31 y la europea 8,73. El Codegra ha denunciado que entre enero y mayo de 2024, hasta 588 enfermeros de todas las provincias andaluzas se dieron de baja por traslado. "La temporalidad, con contratos de unos pocos meses, semanas e incluso días; las pésimas condiciones laborales; la falta de actualización de la bolsa de trabajo, así como la ausencia de bolsas específicas para las especialidades" estarían detrás de esta merma, según denuncian desde el Colegio.

En Granada, en el pasado año 2023, 120 enfermeras de 200 que finalizaron el grado en Enfermería se fueron a trabajar a otras comunidades, 145 pidieron el traslado a otra comunidad y 105 se han jubilado, provocando así un déficit de enfermeras en la provincia. Por ello, Jacinto Escobar, presidente del Colegio de Enfermería de Granada, denuncia el éxodo forzoso de enfermeras a otras comunidades: "Las enfermeras granadinas le salvan las vacaciones a la comunidad catalana". Además de poner sobre la mesa que esto provoca "el cierre de plantas de hospitales de Andalucía por falta de enfermeras".

Recortes en Enfermería

"Esta situación insostenible tiene como consecuencia el cierre de plantas de hospitales y de servicios indispensables como es el caso del Equipo Movilizable de Cuidados Avanzados (EMCA). El 1 de junio esta unidad fue cerrada por recortes y dejo de dar servicio a los granadinos, la cual cubría el 65% de las intervenciones finalistas con una media de 12 asistencias diarias, dando servicio a emergencias de nivel 1, 2, 3 y 4", critican.

Pedro Milla, enfermero en dicho equipo, afirma que "es una situación de mucha incertidumbre, no entendemos esta decisión arbitraria, porque no se han apoyado en los buenos resultados del servicio, ni el soporte fundamental que damos a los ciudadanos, así como la sostenibilidad y descarga a las UVI móviles".

Por otra parte, el Colegio lamenta que se haya decidido prescindir de 11 de las 36 Enfermeras Referentes Escolares autorizadas por la Dirección de Personal del SAS, "dejando sin cobertura a centros escolares en el próximo curso".

"Un suma y sigue de recortes injustificados de personal de enfermería, tres enfermeras gestoras de casos poblacionales del Distrito Granada Metropolitano han sido despedidas, además, la Unidad de Hospitalización a Domicilio se ha suprimido, lo que está ocasionando un colapso en la sanidad pública y en la calidad y seguridad de la atención a los pacientes", afean a la administración.

Fuga de talentos

Dada las deficiencias de los contratos del Servicio Andaluz Público (SAS), se opta por otras bolsas autonómicas en busca de un futuro en su profesión. Entre las comunidades de destino están Cataluña, Madrid, Castilla La Mancha, Baleares y País Vasco, entre otras.

Alicia Herrera terminó el grado el pasado junio y decidió probar suerte en la bolsa de Castilla La Mancha, "porque en el SAS no se preveían contratos, y con suerte puedes trabajar 15 días, máximo un mes". Con tan solo 22 años, Alicia comenzó con un contrato de tres meses en Toledo, y afirma que "lo eché un jueves y el viernes me contrataron, hay agilidad para contratar gente". Actualmente, se encuentra en Barcelona con un contrato de seis meses, que le aporta "cierta tranquilidad y estabilidad" para desarrollar su profesión.

El caso de Alicia no es aislado, pues Sofia Sicilia, tras meses de espera, pudo trabajar durante quince días en Bailén, pero dada la escasez y precariedad de los contratos, decidió irse al País Vasco, donde trabaja actualmente. Sofía afirma que "hay una mala gestión de la bolsa del SAS, sigo teniendo abierto Granada, pero aún no me han llamado", además, cuenta como le afecta tener que dejar su ciudad para irse al norte del país en busca de trabajo "aunque me da pena tener que irme de Granada para ejercer, es única opción, ya que contratos tan precarios te generan mal estar mental y ansiedad".

El Colegio de Enfermería de Granada ha denunciado la "huida forzosa de enfermeras" de la ciudad al tiempo que apuesta por "dar oportunidad a los recién graduados en la Universidad de Granada para que puedan ejercer aquí".