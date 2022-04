Patchwork, manualidades, scrap, artesanía o artes plásticas se encuentran en Fermasa con ‘Crearte Granada DIY’

Do it yourself (DIY), hazlo tú mismo, es una disciplina que cada día aglutina más seguidores de todas las edades. Granada tiene la suerte de ser un referente en este ámbito gracias a la celebración cada año de ‘Crearte DIY Granada’, que alcanza su undécima edición convertida en una de las ferias más importantes de España y en un punto de encuentro imprescindible para los amantes de este sector, basado en disciplinas que han pasado de generación en generación a lo largo del tiempo. Será del 22 al 24 de abril en la Feria de Muestras de Armilla-Granada cuando se celebre este evento en el que los asistentes tendrán la oportunidad de encontrarse con algunos de los artistas más reconocidos del ‘hecho a mano’ o de disfrutar, por ejemplo, de ‘Muestra de Arte’, una exposición organizada por Toartists, dónde podrá ver pintura y escultura.

Este año ‘Crearte DIY Granada’ vuelve a crecer en número en cuanto a los expositores asistentes se refiere y que estarán presentes en los más de 9.000 metros cuadrados de exposición en los pabellones I, II y III del recinto ferial de Armilla. Serán más de cien tiendas y marcas procedentes de lugares de toda España e, incluso, internacionales, que mostrarán en la feria granadina productos y técnicas tradicionales para la realización del arte textil, caso de patchwork, scrap, costura creativa, punto de cruz, crochet, acolchado, encaje de bolillo y artesanía, entre otras manualidades, así como para impartir talleres y cursos a los que el público puede asistir previa inscripción. También habrá mercerías, pasamanerías, abalorios, filigrana, academias de corte y confección, revistas especializadas, artesanos, anticuarios, talleres, minoristas...

Artistas de fama internacional

Artistas de fama internacional en el ámbito del arte textil y el patchwork como Jacqueline Bahí, Malgorzata J. Jenek (Baviera, Alemania), Muñequería Millyta Vergara (Brasil), Isabel Colilles o Silvia Rafael (Portugal), entre otros, ofrecerán monográficos inéditos.

Entre las exposiciones que tendrán lugar destacan ‘Quilts de Leyenda’, con la Asociación Francesa de Patchwork; ‘Diseña Tu Quilt’, con alumnas María Vila; ‘Dear Jean’ desde Bilbao; ‘Mariposas’, con Martine Dionis y quilters francesas; patchwork tradicional con Paz Giral; ‘Exposición Itinerante’ por Quiltys, Pieceo con Eva Berrade; y Tapices con el Taller Municipal de Tapices y Alfombras del Ayuntamiento de Cájar.

También a lo largo de los tres días de feria tienen lugar quedadas como Andalucía Cose, Andalucía Scrapea y Andalucía Bolillea que sobrepasan las 400 personas y que ya son tradicionales en esta cita, imprescindible para los seguidores de este sector.

Una de las novedades a destacar este año es el I Foro Anual de Acolchado, donde se darán cita los mejores acolchadores del país y, también, destaca la presencia por primera vez algunos de los más importantes mayoristas del sector, caso Telalia, Bernina, Roselló y Jpujol.

Especialmente atractivas para los visitantes, que llegan desde puntos de toda España y países cercanos, son las exposiciones de trabajos, artes plásticas, monográficos con los mejores quilters, talleres, encuentros o la exposición de amigurumis, sin olvidar la esperada pasarela moda patchwork que, en su undécima edición, destaca cada vez más por profesionales y aficionados a esta técnica que convierten este desfile en un deleite.

‘Crearte DIY Granada’ se celebra desde el 22 hasta el 24 de abril, desde las 10:30 hasta las 19:30 horas el viernes y el sábado y de 10:30 a 15:00 horas el domingo. El precio de la entrada general es de 5 euros, mientras que para grupos de un mínimo de 20 personas será de 3,5 euros por cada una de ellas. El presupuesto para la organización es de 85.000 euros y, durante el fin de semana, trabajarán para esta feria 400 personas. Se espera que sean más de 1.000 pernoctaciones en hoteles y alojamientos de la ciudad entre visitantes y expositores y la llegada de autobuses procedentes de diferentes puntos de España.