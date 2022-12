Paco López: "Me voy con ese sabor agridulce porque la primera parte ha sido escandalosa"

El entrenador del Granada CF, Paco López, se ha mostrado insatisfecho con el resultado cosechado este jueves en La Rosaleda. El director de la nave rojiblanca no le ha encontrado explicación a que su equipo se haya marchado por detrás en el marcador tras una primera parte con muchas ocasiones marradas. Paco no ha mostrado preocupación por la ausencia de eficacia y tampoco ha querido comentar nada sobre los posibles penaltis debido a que no ha visto repetidas las acciones sobre Callejón y Loren en las dos áreas.

"Me voy con ese sabor agridulce porque la primera parte ha sido escandalosa. Solamente se entiende porque sabemos como es este juego", ha manifestado el técnico, quien ha agregado que "puedes pagar" si no liquidas a un rival "herido". El preparador ha admitido que la segunda parte ha sido más descontrolada, pero ha dejado claro que se siente "merecedor de la victoria".

Preguntado por los posibles penaltis dados durante el partido, tanto el agarrón a Callejón como el anulado por el VAR, ha señalado que desde el banquillo es muy difícil apreciar las jugadas. Paco López ha asegurado que la falta de puntería no se debe a un aspecto psicológico y se ha mostrado firme en su creencia de que los goles a domicilio llegarán con más fluidez.

El míster granadinista ha explicado que el cambio de Melendo se ha realizado por precaución, pues el mediapunta todavía está recuperando ritmo tras su lesión y debe amoldarse a los "esfuerzos". El entrenador ha agradecido a la afición su apoyo y ha lamentado no poder otorgarle un triunfo. Respecto a los tropiezos de algunos equipos de la zona noble de la tabla, el valenciano ha declarado que su bloque no debe mirar "lo que hacen otros".

"Nosotros no vamos a especular. Esa es mi forma de ver este juego. Jugamos para la gente y que se vea un buen espectáculo", ha desgranado el técnico rojiblanco después de un choque valiente por parte de los dos contendientes.