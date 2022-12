Paco López: "El Málaga merece mucho más de lo que la tabla dice"

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido este miércoles en la previa del encuentro ante el Málaga CF, una de las citas más especiales de la temporada. El técnico ha expresado que está satisfecho con la progresión de sus futbolistas en la tarea de asimilar su idea de juego. El míster ha dado un repaso a la enfermería, de donde ya ha salido Yann Bodiger con posibilidades de participar en el derbi andaluz. El valenciano ha elogiado al Málaga, al que augura un futuro mejor debido al potencial de su plantilla y al director de la misma, Pepe Mel.

El preparador ha mostrado su confianza en Raúl Fernández y Adri López para ocupar la meta rojiblanca, pero no ha dejado claro si el ex de Las Palmas recuperará este jueves la titularidad en La Rosaleda. Paco López no ha despejado tampoco las dudas en torno a Bodiger. El centrocampista francés ha completado este miércoles su primera sesión completa de entrenamiento después de su ausencia por lesión, aunque todo indica que podrá viajar con el grupo ante la necesidad de sumar efectivos en la medular. Por otro lado, el míster granadinista ha indicado que todavía queda tiempo para ver a Torrente competir, pero ha expresado que "cada día sus sensaciones son mejores".

El entrenador ha valorado notablemente la presencia de aficionados rojiblancos que estarán este jueves en el feudo blanquiazul, a los que espera "dar una alegría". Respecto a los ánimos dentro del vestuario, ha destacado que el grupo está "entrenando sensacional con ganas de mejorar", algo que se nota en la asimilación de la "idea de juego" de Paco y su cuerpo técnico.

Preguntado por la lesión de Rochina, el técnico ha declarado que "no es preocupante, pero va a necesitar unos días de recuperación", lo que descarta al mediapunta para el derbi. Otra baja para el choque ante el Málaga es Cabaco, cuyo regreso al trabajo con el resto de la plantilla está a la vuelta de la esquina. El valenciano ha puesto a Petrovic como "ejemplo del proceso de mejora que queremos en nuestra idea". "Me está demostrando que es muy receptivo, ha agregado el preparador, que espera que el serbio continúe con su adaptación a las necesidades que le reclama el bloque.

"Lo normal es que el Málaga vaya hacia arriba"

"El Málaga merece mucho más de lo que la tabla dice. Es un equipo con muy buenos futbolistas y contrastados", ha resaltado Paco López en referencia al Málaga. El entrenador rojiblanco también ha tenido buenas palabras para su homónimo en el banquillo malacitano, Pepe Mel, del que ha alabado su "experiencia" y "trayectoria". "Lo normal es que vaya hacia arriba", ha apuntado el técnico, que espera agresividad e intensidad de sus pupilos para competir un partido "difícil".

"Lo que nos interesa en todos los partidos es tratar de tener control. Esto significa hacer las cosas bien cuando no tengamos la pelota, y cuando la tengamos saber cuando hay que darle pausa y cuando hay que darle velocidad", ha manifestado el míster granadinista. Por último, Paco López no ha dado pistas sobre la posibilidad de reforzar el equipo en el mercado de invierno, aunque si ha señalado que su comunicación con la dirección deportiva es constante.